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Poster of I Ask to Accuse Klava K. of My Death
7.1
Kinoafisha Films I Ask to Accuse Klava K. of My Death
7.1

I Ask to Accuse Klava K. of My Death

, 1979
V moey smerti proshu vinit Klavu K.
USSR / Drama, Romantic / 18+
Poster of I Ask to Accuse Klava K. of My Death
7.1

Cast

Vladimir Shevelkov
Vladimir Shevelkov
Seryozha Lavrov
Nadezhda Gorshkova
Klava Klimkova
Yelena Khopshonosova
Klava v detsve
Lyubov Polishchuk
Lyubov Polishchuk
Vera Sergeyevna
Maksim Yasan
Seryozha v detsve
Olga Ozeretskovskaya
Klava - shkolnitsa
Andrei Musatov
Seryozha - shkolnik
Natalya Zhuravlyova
Tusya Ishchenko
Vladimir Sidorov
Lavrik
Veniamin Smekhov
Veniamin Smekhov
Dyadya Seva
Director Nicolai Lebedev, Ernest Yasan
Writer Mikhail Lvovskiy
Composer Aleksandr Zhurbin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 1979
World premiere 1 September 1979
Release date
1 September 1979 Russia 12+
10 October 1979 USA
1 September 1979 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
V moey smerti proshu vinit Klavu K., An meinem Tod ist Klawa K. schuld, Frk K. bør tiltales, I Ask to Accuse Klava K. of My Death, Kamaszszerelem, Please Accuse Klava K. of My Death, Syyttäkää kuolemastani Klavaa, В моей смерти прошу винить Клаву К., V moyey smerti proshu vinit' Klavu K., 在我死后请责怪K·克拉瓦

Film rating

7.1
Rate 12 votes
7.1 IMDb
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