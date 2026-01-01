Also known as

Vokzal dlya dvoikh, A Railway Station for Two, Вокзал для двоих, Asema kahdelle, Bahnhof für zwei, Dviese stotyje, Dworzec dla dwojga, En järnvägsstation för två, En järnvägstation för två, Estação de Trem para Dois, Gară pentru doi, Jaam kahele, Kétszemélyes pályaudvar, La estación para los dos, Møte på stasjonen, Möte på station, Stanica pre dvoch, Stanica za dvoje, Une gare pour deux, Ένας σταθμός για δύο, Вокзал для двох, Гара за двама, ふたりの駅, 两个人的车站, Railway Station For Two, Una estación para los dos

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