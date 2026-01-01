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Poster of Station for Two
8.4
Kinoafisha Films Station for Two
8.4

Station for Two

, 1982
Vokzal dlya dvoikh
USSR / Romantic / 18+
Poster of Station for Two
8.4

Cast

Lyudmila Gurchenko
Lyudmila Gurchenko
Vera Nefyodova
Oleg Basilashvili
Oleg Basilashvili
Platon Ryabinin
Nikita Mikhalkov
Nikita Mikhalkov
Andrey
Nonna Mordyukova
Nonna Mordyukova
Dyadya Misha
Mikhail Kononov
Mikhail Kononov
Nikolasha
Anastasiya Voznesenskaya
Anastasiya Voznesenskaya
Yulya
Aleksandr Shirvindt
Aleksandr Shirvindt
Shurik
Tatyana Dogileva
Tatyana Dogileva
Marina
Anna Frolovtseva
Anna Frolovtseva
Olga Volkova
Olga Volkova
Violetta
Raisa Etush
Lyuda
Director Eldar Ryazanov
Writer Emil Braginskiy, Eldar Ryazanov
Composer Andrei Petrov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 21 minutes
Production year 1982
World premiere 6 June 1982
Release date
6 June 1982 Russia 12+
10 October 1982 USA
11 February 1983 USSR
Worldwide Gross $4,096
Production Mosfilm
Also known as
Vokzal dlya dvoikh, A Railway Station for Two, Вокзал для двоих, Asema kahdelle, Bahnhof für zwei, Dviese stotyje, Dworzec dla dwojga, En järnvägsstation för två, En järnvägstation för två, Estação de Trem para Dois, Gară pentru doi, Jaam kahele, Kétszemélyes pályaudvar, La estación para los dos, Møte på stasjonen, Möte på station, Stanica pre dvoch, Stanica za dvoje, Une gare pour deux, Ένας σταθμός για δύο, Вокзал для двох, Гара за двама, ふたりの駅, 两个人的车站, Railway Station For Two, Una estación para los dos

Film rating

8.4
Rate 14 votes
7.8 IMDb
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