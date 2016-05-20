Menu
4.8 IMDb Rating: 4.8
Kinoafisha Films Dog Eat Dog

Dog Eat Dog

Dog Eat Dog 18+
Synopsis

A crew of ex-cons are hired by a Cleveland mafioso to kidnap the baby of a rival mobster.
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2016
Online premiere 11 November 2016
World premiere 20 May 2016
Release date
20 May 2016 Russia 16+
6 April 2017 Brazil
18 November 2016 Great Britain
13 July 2017 Italy
20 May 2016 Kazakhstan
24 August 2017 Portugal
10 October 2019 South Korea 18
27 January 2017 Spain
20 May 2016 Ukraine
Worldwide Gross $184,404
Production ADME Studios, Blue Budgie Films Limited, Dark Mark Productions
Also known as
Dog Eat Dog, Acımasız Rekabet, Cães Selvagens, Cane mangia cane, Como Cães Selvagens, Como perros salvajes, Divlji psi, Geniusze zbrodni, Hundiseadus, Prokletý kšeft, Qeni ha qenin, Züllöttség, Η τελευταία αρπαχτή, Вълчи нрав, Человек человеку волк, ドッグ・イート・ドッグ, 狗咬狗
Director
Paul Schrader
Paul Schrader
Cast
Nicolas Cage
Nicolas Cage
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Omar Dorsey
Paul Schrader
Paul Schrader
Reynaldo Gallegos
Reynaldo Gallegos
Similar films for Dog Eat Dog
Adam Resurrected 6.2
Adam Resurrected (2008)
Dying of the Light 4.5
Dying of the Light (2015)
The Walker 5.8
The Walker (2007)
Affliction 6.9
Affliction (1997)
The Trust 5.4
The Trust (2016)
The Canyons 3.5
The Canyons (2013)
Looking Glass 4.7
Looking Glass (2018)
Between Worlds 4.2
Between Worlds (2018)
Army of One 5.3
Army of One (2016)
The Runner 5.9
The Runner (2015)
Diary of a Hitman 5.2
Diary of a Hitman (1991)
Master Gardener 6.6
Master Gardener (2022)
4.8
