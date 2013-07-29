Menu
Poster of The Canyons
The Canyons

The Canyons 18+
Synopsis

When Christian, an LA trust-fund kid with casual ties to Hollywood, learns of a secret affair between Tara and the lead of his film project, Ryan, he spirals out of control, and his cruel mind games escalate into an act of bloody violence.
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2013
World premiere 29 July 2013
28 November 2013 Russia Top Film Distribution 18+
28 November 2013 Belarus
2 August 2013 Canada R
19 March 2014 France
17 March 2014 Germany
9 May 2014 Great Britain
28 November 2013 Hungary
14 November 2013 Italy T
28 November 2013 Kazakhstan
13 August 2013 Philippines R-16
22 May 2014 Singapore R21
5 September 2014 South Africa
24 January 2014 Turkey
29 July 2013 USA
28 November 2013 Ukraine
MPAA R
Budget $250,000
Worldwide Gross $270,185
Production Prettybird, Post Empire Films, Sodium Fox
Also known as
The Canyons, Vale do Pecado, Kanjonciki, Kanjonid, Şöhret Tepesi, Trò Chơi Tình Ái, Vétkek völgye, Αμαρτία, Каньйони, Каньоны, ザ・ハリウッド, ザ・ハリウッド ～セックスと野望～, 大峡谷, 峡谷, 極限情慾
Director
Paul Schrader
Paul Schrader
Cast
Lindsay Lohan
Lindsay Lohan
Gus Van Sant
Gus Van Sant
Nolan Gerard Funk
Nolan Gerard Funk
James Dean
James Dean
Amanda Brooks
Toporock 2 April 2015, 12:51
На удивление приятное кино. Неожиданно. Тем более Брету Эллису обычно не везет с экранизациями. Тут чувствуется желание Лохан запрыгнуть в последний… Read more…
