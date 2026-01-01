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Poster of U tikhoi pristani
6.3
Kinoafisha Films U tikhoi pristani
6.3

U tikhoi pristani

, 1958
U tikhoi pristani
USSR / Comedy / 18+
Poster of U tikhoi pristani
6.3

Cast

Vladimir Ratomskiy
Kolyuchkin
Vasili Merkuryev
Vasili Merkuryev
Aleksandr Lukich Pushkov
Tatyana Guretskaya
Maria Sergeyevna
Afanasy Belov
Kartonkin
Anatoliy Kubatskiy
Anatoliy Kubatskiy
Kupriyanov
Boris Novikov
Bazyukov
Emmanuil Geller
Seller
E. Lilina
Fekla Innokentyevna
Pavel Volkov
Yardman
Valentin Bryleev
Driver
Director Eduard Abalyan, Tamaz Meliava
Writer Afanasy Belov
Composer Serafim Tulikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 1958
World premiere 20 January 1958
Release date
20 January 1958 Russia 12+
Production Mosfilm
Also known as
U tikhoi pristani, У тихой пристани

Film rating

6.3
Rate 12 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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