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5.6
Kinoafisha Films Apple of Discord
5.6

Apple of Discord

, 1962
Yabloko razdora
USSR / Comedy / 18+
5.6

Cast

Boris Tenin
Boris Tenin
Larion Koval'
Yevgeny Vesnik
Ilya Rudenko
Tatyana Pelttser
Tatyana Pelttser
Ulyana Dudukalka
Viktoriya Lepko
Anatoliy Papanov
Anatoliy Papanov
Vasiliy Kryachka
Liliya Sharapova
Olga Aroseva
Olga Aroseva
Dominika Sviridovna
Svetlana Kharitonova
Svetlana Kharitonova
Yevgeny Suponev
Makar Rudenko
Vladimir Dorofeyev
Nikolay Yakovchenko
Anatoliy Kubatskiy
Anatoliy Kubatskiy
Director Valentin Pluchek, Ekaterina Stashevskaya-Naroditskaya
Writer M. Biryukov, Valentin Pluchek, G. Shtejn
Composer Aleksandra Pakhmutova
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1962
World premiere 1 January 1962
Release date
1 January 1962 Russia
Production Mosfilm
Also known as
Yabloko razdora, Apple of Discord, Яблоко раздора

Film rating

5.6
Rate 15 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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