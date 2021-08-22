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Poster of Hytti nro 6
7.4
Hytti nro 6 - Trailer
Kinoafisha Films Hytti nro 6
7.4

Hytti nro 6

, 2021
Hytti nro 6
Finland, Estonia, Russia, Germany / Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Hytti nro 6
7.4
Hytti nro 6 - Trailer
Hytti nro 6  Trailer

Cast

Yuriy Borisov
Yuriy Borisov
Lyokha
Seidi Haarla
Seidi Haarla
Laura
Yuliya Aug
Yuliya Aug
Natalia
Denis Pyanov
Denis Pyanov
Mies jonossa
Dinara Drukarova
Dinara Drukarova
Irina Mezhinskaya
Lidia Kostina
Lidia
Tomi Alatalo
Sasha
Viktor Chuprov
Tarjoilija
Sergey Agafonov
Sergey
Sergey Agafonov
Sergey Agafonov
Sergey
Nadezhda Kulakova
Nadia
Director Juho Kuosmanen
Writer Andris Feldmanis, Livia Ulman, Rosa Liksom, Juho Kuosmanen
Cast and Crew

Film details

Country Finland / Estonia / Russia / Germany
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2021
Online premiere 20 September 2021
World premiere 22 August 2021
Release date
25 November 2021 Russia SPPR 16+
7 July 2022 Australia MA15+
18 February 2022 Canada
27 January 2022 Denmark
3 December 2021 Estonia MS12
29 October 2021 Finland K-7
3 November 2021 France U
31 March 2022 Germany 12
8 April 2022 Great Britain 15
9 June 2022 Greece K
2 December 2021 Italy T
20 January 2022 Netherlands 12
25 December 2021 Norway
8 December 2021 Portugal M/14
8 March 2023 South Korea 15
13 April 2022 Spain
11 February 2022 Sweden 15
18 February 2022 Turkey 13+
MPAA R
Budget €2,230,000
Worldwide Gross $2,669,654
Production Elokuvayhtiö Oy Aamu, Achtung Panda! Media, Amrion
Also known as
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Film rating

7.4
Rate 17 votes
7.2 IMDb
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Hytti nro 6 - Trailer
Hytti nro 6 Trailer
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Quotes

Ljoha You think, I'm a bad guy?
Laura Well... I only know what I've seen.
Ljoha What have you seen?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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