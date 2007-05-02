Menu
Poster of Joy Division
Poster of Joy Division
IMDb Rating: 7.7
Joy Division

Joy Division

Joy Division 18+
Joy Division - trailer
Joy Division  trailer
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2007
Online premiere 2 May 2008
World premiere 2 May 2007
Release date
5 February 2009 Russia Кино без границ
5 February 2009 Belarus
7 September 2007 Canada
28 January 2009 France
2 May 2008 Great Britain
5 February 2009 Kazakhstan
5 February 2009 Ukraine
MPAA R
Production Hudson Productions, Brown Owl Films
Also known as
Joy Division, JOY DIVISION ジョイ・ディヴィジョン
Director
Grant Gee
Cast
Ian Curtis
Peter Hook
Stephen Morris
Bernard Sumner
Anton Corbijn
Film rating

6.6
7.7 IMDb
Joy Division - trailer
Joy Division Trailer
