IMDb Rating: 6.1
Broken City

Broken City

Broken City 18+
Synopsis

In a city rife with injustice, ex-cop Billy Taggart seeks redemption and revenge after being double-crossed and then framed by its most powerful figure: Mayor Nicholas Hostetler.
Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2013
Online premiere 19 October 2013
World premiere 18 January 2013
Release date
14 March 2013 Russia UPI 16+
28 February 2013 Argentina
6 March 2013 Australia
23 January 2013 Belgium
18 January 2013 Brazil
18 January 2013 Canada
21 February 2013 Czechia
14 March 2013 Denmark
26 June 2013 France
18 April 2013 Germany
1 March 2013 Great Britain
28 March 2013 Greece
7 February 2013 Hungary
1 March 2013 Ireland
7 February 2013 Italy
18 January 2013 Kazakhstan
13 March 2013 Netherlands
14 March 2013 New Zealand
21 February 2013 Portugal
8 February 2013 Romania
25 April 2013 Slovakia
4 April 2013 South Korea 15
15 February 2013 Spain
3 May 2013 Sweden
18 January 2013 USA
18 January 2013 Ukraine
22 February 2013 Viet Nam
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $34,737,199
Production Emmett/Furla Oasis Films, Inferno International, New Regency Productions
Also known as
Broken City, Ciudad de sombras, Bitik Şehir, Broken City - Stadt des Verbrechens, Burôkun Shiti, Cidade Dividida, Emprise sur la ville, Ir shvura, La trama, La trama (Broken City), Linha de Ação, Megtört város, Orasul corupt, Podkupljeno mesto, Rikutud linn, Slomljeni grad, Thành Phố Tội Ác, Władza, Zlomené mesto, Zlomené město, Žlugęs miestas, Гниле місто, Город порока, Корумпиран град, Місто пороку, Сломљени град, ブロークンシティ, 驚爆危城
Allen Hughes
Cast
Mark Wahlberg
Russell Crowe
Catherine Zeta-Jones
Barry Pepper
Kyle Chandler
Cast and Crew
6.7
Film Reviews

Foggy 2 April 2015, 12:51
посмотрел англ. версию...ощущения двоякие, вроде бы и интерес был, мелькали удачные ходы, но тот же "Призрак" на полит. тему по факту… Read more…
Макусим 28 October 2015, 00:51
Неплохой фильмец.
Quotes
Billy Taggart I did it to keep a woman.
Cathleen Hostetler Then you *do* believe in love.
Billy Taggart I believe in loving the one you're with.
Cathleen Hostetler Mm, what are you, stupid or Catholic?
Billy Taggart Both.
Broken City - trailer in russian
Broken City - fragment 3
