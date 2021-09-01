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Poster of The Student Prince in Old Heidelberg
7.6
Kinoafisha Films The Student Prince in Old Heidelberg
7.6

The Student Prince in Old Heidelberg

, 1927
The Student Prince in Old Heidelberg
USA / Drama, Romantic / 18+
Poster of The Student Prince in Old Heidelberg
7.6

Synopsis

A cloistered, overprotected Austrian prince falls in love with a down-to-earth barmaid in this "Viennese fairy tale."

Cast

Ramon Novarro
Ramon Novarro
Prince Karl Heinrich
Norma Shearer
Norma Shearer
Kathi
Jean Hersholt
Jean Hersholt
Dr. Jüttner
Gustav von Seyffertitz
King Karl VII
Philippe De Lacy
Young Karl - Heir Apparent
Edgar Norton
Lutz
Bobbie Mack
Kellermann
Edward Connelly
Court Marshal
Otis Harlan
Old Ruder
John S. Peters
Student
Director Ernst Lubitsch, John M. Stahl
Writer Karl Heinrich, Marian Ainslee, Ruth Cummings
Composer Carl Davis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1927
World premiere 21 September 1927
Release date
30 January 1928 USA
Budget $1,205,000
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
The Student Prince in Old Heidelberg, Alt Heidelberg, El príncipe estudiante, O Príncipe Estudante, The Student Prince, Alt-Heidelberg, De prins student van Heidelberg, Der Studentenprinz, Diákélet, Gamla Heidelberg, Gamle Heidelberg, Hans Højhed, Il principe studente, Książę student, Le prince étudiant, O prigips foititis, Old Heidelberg, Princ student, Prințul student în Heidelbergul de altâdată, Vanha Heidelberg, Vieil Heidelberg, Принц-студент в Старом Гейдельберге, 思ひ出

Film rating

7.6
Rate 11 votes
7.5 IMDb
Updated 1 September 2021
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