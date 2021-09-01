The Student Prince in Old Heidelberg, Alt Heidelberg, El príncipe estudiante, O Príncipe Estudante, The Student Prince, Alt-Heidelberg, De prins student van Heidelberg, Der Studentenprinz, Diákélet, Gamla Heidelberg, Gamle Heidelberg, Hans Højhed, Il principe studente, Książę student, Le prince étudiant, O prigips foititis, Old Heidelberg, Princ student, Prințul student în Heidelbergul de altâdată, Vanha Heidelberg, Vieil Heidelberg, Принц-студент в Старом Гейдельберге, 思ひ出
Film rating
7.6
Rate11 votes
7.5IMDb
Updated 1 September 2021
Quotes
Dr. JüttnerBoy, do you know what it means to go to Heidelberg?
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Similar films for The Student Prince in Old Heidelberg