Also known as

The Student Prince in Old Heidelberg, Alt Heidelberg, El príncipe estudiante, O Príncipe Estudante, The Student Prince, Alt-Heidelberg, De prins student van Heidelberg, Der Studentenprinz, Diákélet, Gamla Heidelberg, Gamle Heidelberg, Hans Højhed, Il principe studente, Książę student, Le prince étudiant, O prigips foititis, Old Heidelberg, Princ student, Prințul student în Heidelbergul de altâdată, Vanha Heidelberg, Vieil Heidelberg, Принц-студент в Старом Гейдельберге, 思ひ出

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