The Mysterious Lady, La dama misteriosa, A Dama Misteriosa, A Mulher Misteriosa, A szenvedély, Den mystiska kvinnan, Den mystiske Kvinde, Den mystiske kvinnen, Der Krieg im Dunkel, Der Krieg im Dunkeln, I mystiriodis kyria, La belle ténébreuse, La donna misteriosa, Tajanstvena dama, Triumf, War in the Dark, Żar miłości, Таинственная дама, 女の秘密
Film rating
7.3
Rate10 votes
7.2IMDb
Quotes
Tania FedorovaKarl, I gave you my love...
Karl von RadenYes - for a price.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.