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Poster of The Mysterious Lady
7.3
Kinoafisha Films The Mysterious Lady
7.3

The Mysterious Lady

, 1928
The Mysterious Lady
USA / Romantic, Drama / 18+
Poster of The Mysterious Lady
7.3

Cast

Greta Garbo
Greta Garbo
Tania Fedorova
Conrad Nagel
Karl von Raden
Gustav von Seyffertitz
General Boris Alexandroff
Albert Pollet
Max Heinrich
Edward Connelly
Colonel von Raden
Richard Alexander
General's Aide
Symona Boniface
Party Guest
Alfonso Corelli
Violin Player
Geraldine Dvorak
Party Guest
Sydney Jarvis
Prison Guard
Director Fred Niblo
Writer Ludwig Wolff, Bess Meredyth, Marian Ainslee, Ruth Cummings
Composer Vivek Maddala
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1928
World premiere 4 August 1928
Release date
4 August 1928 USA
Budget $337,000
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
The Mysterious Lady, La dama misteriosa, A Dama Misteriosa, A Mulher Misteriosa, A szenvedély, Den mystiska kvinnan, Den mystiske Kvinde, Den mystiske kvinnen, Der Krieg im Dunkel, Der Krieg im Dunkeln, I mystiriodis kyria, La belle ténébreuse, La donna misteriosa, Tajanstvena dama, Triumf, War in the Dark, Żar miłości, Таинственная дама, 女の秘密

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.2 IMDb
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