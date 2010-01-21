Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Winter's Bone
7.3
Winter's Bone - Trailer
Kinoafisha Films Winter's Bone
7.3

Winter's Bone

, 2010
Winter's Bone
USA / Thriller, Drama / 18+
Trailers
Poster of Winter's Bone
7.3
Winter's Bone - Trailer
Winter's Bone  Trailer

Synopsis

An unflinching Ozark Mountain girl hacks through dangerous social terrain as she hunts down her drug-dealing father while trying to keep her family intact.

Cast

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence
Ree
John Hawkes
John Hawkes
Teardrop
Kevin Breznahan
Kevin Breznahan
Dale Dickey
Dale Dickey
Garret Dillahunt
Garret Dillahunt
Sheriff Baskin
Tate Taylor
Tate Taylor
Isaiah Stone
Sonny
Ashlee Thompson
Ashlee
Valerie Richards
Connie
Shelley Waggener
Sonya
William White
Blond Milton
Ramona Blair
Parenting Teacher
Director Debra Granik
Writer Debra Granik, Anne Rosellini, Daniel Woodrell
Composer Dickon Hinchliffe
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2010
World premiere 21 January 2010
Release date
23 February 2012 Russia Камертон
3 February 2011 Argentina +16
10 November 2010 Australia
23 February 2012 Belarus
19 January 2011 Belgium
11 June 2010 Brazil
11 June 2010 Canada R
6 January 2011 Denmark 15
13 January 2011 Estonia
28 January 2011 Finland
2 March 2011 France
31 March 2011 Germany
17 September 2010 Great Britain
24 February 2011 Greece
19 May 2011 Hungary 18
17 September 2010 Ireland
18 February 2011 Italy
29 October 2011 Japan
23 February 2012 Kazakhstan
4 March 2011 Mexico B-15
11 June 2010 Netherlands 12
18 May 2011 New Zealand R13
28 January 2011 Norway 15
17 February 2011 Portugal
20 January 2011 South Korea
11 February 2011 Spain
7 January 2011 Sweden 15
11 March 2011 Taiwan
4 March 2011 Turkey
11 June 2010 USA
23 February 2012 Ukraine
1 April 2011 Viet Nam
MPAA R
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $13,796,834
Production Anonymous Content, Winter's Bone Productions
Also known as
Winter's Bone, Lazos de sangre, Invierno profundo, A hallgatás törvénye, Despojos de Inverno, Do morku kosti, Do špiku kosti, Do szpiku kości, Gerçeğin Parçaları, Inverno da Alma, Kar ad ha'etzem, Mâinile tatălui meu, Na sledi ocetu, Paljad luud, Un gelido inverno, Vinterio kaulai, Winters Knochen, Xương Trắng, Zamtris dzvali, Zimska kost, Στην καρδιά του χειμώνα, Зима до костију, Зимен дар, Зимняя кость, Зимова кістка, ウィンターズ・ボーン, 冬天的骨头, 冰封之心, 凍死骨

Film rating

7.3
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Write review

Film Trailers

All trailers
Winter's Bone - Trailer
Winter's Bone Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Winter's Bone

Quotes

Sonny Maybe they'll share some of that with us.
Ree That could be.
Sonny Maybe we should ask.
Ree Never ask for what oughta be offered.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more