|23 February 2012
|Russia
|Камертон
|3 February 2011
|Argentina
|+16
|10 November 2010
|Australia
|23 February 2012
|Belarus
|19 January 2011
|Belgium
|11 June 2010
|Brazil
|11 June 2010
|Canada
|R
|6 January 2011
|Denmark
|15
|13 January 2011
|Estonia
|28 January 2011
|Finland
|2 March 2011
|France
|31 March 2011
|Germany
|17 September 2010
|Great Britain
|24 February 2011
|Greece
|19 May 2011
|Hungary
|18
|17 September 2010
|Ireland
|18 February 2011
|Italy
|29 October 2011
|Japan
|23 February 2012
|Kazakhstan
|4 March 2011
|Mexico
|B-15
|11 June 2010
|Netherlands
|12
|18 May 2011
|New Zealand
|R13
|28 January 2011
|Norway
|15
|17 February 2011
|Portugal
|20 January 2011
|South Korea
|11 February 2011
|Spain
|7 January 2011
|Sweden
|15
|11 March 2011
|Taiwan
|4 March 2011
|Turkey
|11 June 2010
|USA
|23 February 2012
|Ukraine
|1 April 2011
|Viet Nam