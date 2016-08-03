Menu
Poster of The Girl with All the Gifts
7.1
The Girl with All the Gifts

The Girl with All the Gifts

The Girl with All the Gifts 18+
Synopsis

A scientist and a teacher living in a dystopian future embark on a journey of survival with a special young girl named Melanie.
The Girl with All the Gifts - trailer in russian
The Girl with All the Gifts  trailer in russian
Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2016
Online premiere 23 September 2016
World premiere 3 August 2016
Release date
13 October 2016 Russia Экспонента 16+
13 October 2016 Belarus
3 November 2016 Denmark
30 September 2016 Estonia
28 June 2017 France
9 February 2017 Germany
23 September 2016 Great Britain
2 March 2017 Hong Kong
29 September 2016 Hungary 16
1 July 2017 Japan
13 October 2016 Kazakhstan
30 September 2016 Lithuania N-16
22 November 2016 Spain 16
7 October 2016 Sweden
24 November 2016 Ukraine
25 November 2016 Viet Nam
MPAA R
Budget 4,000,000 GBP
Worldwide Gross $4,086,096
Production BFI Film Fund, Creative England, Altitude Film Entertainment
Also known as
The Girl with All the Gifts, Melanie: apocalipsis zombie, A Menina com Todos os Dons, Apdāvinātā meitene, Apocalipsis Zombi, Cô Bé Xác Sống, Dekle z vsemi darovi, Fata cu toate darurile, Kiéhezettek, Kõigi annetega tüdruk, La ragazza che sapeva troppo, Maailman lahjakkain tyttö, Melanie - A Última Esperança, Melanie Apocalipsis Zombie, Melanie: Apocalipsis zombi, Melanie: Dar života a smrti, Melanie: La chica con todos los dones, Melanie: Najnadanejšie dievča, Naujoji karta Z, Posebna, She Who Brings Gifts, The Last Girl : Celle qui a tous les dons, Tüm Sırların Sahibi Kız, Wszechstronna dziewczyna, Το χαρισματικό κορίτσι, Момиченцето с всички дарби, Нова ера Z, Новая эра Z, ディストピア　パンドラの少女, 帶來末日的女孩
Director
Colm McCarthy
Cast
Gemma Arterton
Gemma Arterton
Glenn Close
Paddy Considine
Anamaria Marinca
Dominique Tipper
Cast and Crew
Film rating

7.1
26 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1688
Film Reviews

Андрей 29 October 2017, 12:34
фильм понравился!
не шедевр, но интересно было!
выделяю игру главной героини, девочки!
а так же симпатичная Джемма Артертон великолепна!
сюжет на… Read more…
The Girl with All the Gifts - trailer in russian
The Girl with All the Gifts - trailer
Stills
