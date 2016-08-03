Country
USA / Great Britain
Runtime
1 hour 51 minutes
Production year
2016
Online premiere
23 September 2016
World premiere
3 August 2016
Release date
|13 October 2016
|Russia
| Экспонента
|16+
|13 October 2016
|Belarus
|
|
|3 November 2016
|Denmark
|
|
|30 September 2016
|Estonia
|
|
|28 June 2017
|France
|
|
|9 February 2017
|Germany
|
|
|23 September 2016
|Great Britain
|
|
|2 March 2017
|Hong Kong
|
|
|29 September 2016
|Hungary
|
|16
|1 July 2017
|Japan
|
|
|13 October 2016
|Kazakhstan
|
|
|30 September 2016
|Lithuania
|
|N-16
|22 November 2016
|Spain
|
|16
|7 October 2016
|Sweden
|
|
|24 November 2016
|Ukraine
|
|
|25 November 2016
|Viet Nam
|
|
MPAA
R
Budget
4,000,000 GBP
Worldwide Gross
$4,086,096
Production
BFI Film Fund, Creative England, Altitude Film Entertainment
Also known as
The Girl with All the Gifts, Melanie: apocalipsis zombie, A Menina com Todos os Dons, Apdāvinātā meitene, Apocalipsis Zombi, Cô Bé Xác Sống, Dekle z vsemi darovi, Fata cu toate darurile, Kiéhezettek, Kõigi annetega tüdruk, La ragazza che sapeva troppo, Maailman lahjakkain tyttö, Melanie - A Última Esperança, Melanie Apocalipsis Zombie, Melanie: Apocalipsis zombi, Melanie: Dar života a smrti, Melanie: La chica con todos los dones, Melanie: Najnadanejšie dievča, Naujoji karta Z, Posebna, She Who Brings Gifts, The Last Girl : Celle qui a tous les dons, Tüm Sırların Sahibi Kız, Wszechstronna dziewczyna, Το χαρισματικό κορίτσι, Момиченцето с всички дарби, Нова ера Z, Новая эра Z, ディストピア パンドラの少女, 帶來末日的女孩
не шедевр, но интересно было!
выделяю игру главной героини, девочки!
а так же симпатичная Джемма Артертон великолепна!
сюжет на… Read more…