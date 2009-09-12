Menu
Poster of The Disappearance of Alice Creed
6.8 IMDb Rating: 6.7
The Disappearance of Alice Creed

The Disappearance of Alice Creed 18+
Synopsis

A rich man's daughter is held captive in an abandoned apartment by two former convicts who abducted her and hold her ransom in exchange for her father's money.
The Disappearance of Alice Creed  trailer
Country Great Britain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2009
Online premiere 30 April 2010
World premiere 12 September 2009
Release date
12 September 2009 Russia Вольга 18+
12 September 2009 Canada
1 July 2010 France
22 August 2010 Germany
23 October 2009 Great Britain
12 September 2009 Kazakhstan
30 April 2010 USA
12 September 2009 Ukraine
MPAA R
Budget $800,000
Worldwide Gross $896,919
Production CinemaNX, Isle of Man Film
Also known as
The Disappearance of Alice Creed, Agoniodis apagogi, Alice Creed eltűnése, Eifo Alice?, Elis Kryd dingimas, La desaparición de Alice Creed, La disparition d'Alice Creed, La scomparsa di Alice Creed, Nestanak Alice Creed, O Desaparecimento de Alice Creed, Otmica Alice Creed, Spurlos - Die Entführung der Alice Creed, Uprowadzona Alice Creed, Vụ Bắt Cóc Alice Creed, Αγωνιώδης απαγωγή, Зникнення Еліс Крід, Изчезването на Алис Крийд, Исчезновение Элис Крид, Нестанак Алис Крид/Nestanak Alis Krid, アリス・クリードの失踪, 愛麗絲失蹤事件簿
Director
J Blakeson
Cast
Gemma Arterton
Martin Compston
Eddie Marsan
