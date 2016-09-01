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Poster of Morgan
6.2
Morgan - Official trailer
Kinoafisha Films Morgan
6.2

Morgan

, 2016
Morgan
USA / Sci-Fi, Thriller, Horror / 18+
Trailers
Poster of Morgan
6.2
Morgan - Official trailer
Morgan  Official trailer

Synopsis

A corporate risk-management consultant must decide whether or not to terminate an artificially created humanoid being.

Cast

Rose Leslie
Rose Leslie
Dr. Amy Menser
Kate Mara
Kate Mara
Lee Weathers
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Boyd Holbrook
Boyd Holbrook
Skip Vronsky
Toby Jones
Toby Jones
Dr. Simon Ziegler
Sam Spruell
Sam Spruell
Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy
Morgan
Michael Yare
Ted Brenner
Chris Sullivan
Chris Sullivan
Dr. Darren Finch
Vinette Robinson
Vinette Robinson
Dr. Brenda Finch
Michelle Yeoh
Michelle Yeoh
Dr. Lui Cheng
Brian Cox
Brian Cox
Jim Bryce
Director Luke Scott
Writer Seth W. Owen
Composer Max Richter
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2016
Online premiere 9 September 2016
World premiere 1 September 2016
Release date
8 September 2016 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
17 November 2016 Australia
8 September 2016 Belarus
8 September 2016 Brazil
9 September 2016 Estonia
28 September 2016 France
1 December 2016 Germany
2 September 2016 Great Britain
2 September 2016 Ireland
9 November 2016 Italy
8 September 2016 Kazakhstan
16 September 2016 Spain
2 September 2016 Taiwan
2 September 2016 USA
1 September 2016 Ukraine
16 September 2016 Viet Nam
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $8,809,407
Production 20th Century-Fox Studios, Hollywood, Burk A Project, Scott Free Productions
Also known as
Morgan, Das Morgan Projekt, Morgane, Морган, Morgan: A Evolução, モーガン　プロトタイプ L-9, 魔詭

Film rating

6.2
Rate 18 votes
5.9 IMDb
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Updated 27 February 2026

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Quotes

Dr. Lui Cheng Do you know the cruelest thing you can do to someone you've locked in a room? Press their face to the window.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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