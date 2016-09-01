Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2016
Online premiere
9 September 2016
World premiere
1 September 2016
Release date
|8 September 2016
|Russia
| Двадцатый Век Фокс
|16+
|17 November 2016
|Australia
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|8 September 2016
|Belarus
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|8 September 2016
|Brazil
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|9 September 2016
|Estonia
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|28 September 2016
|France
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|1 December 2016
|Germany
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|2 September 2016
|Great Britain
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|2 September 2016
|Ireland
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|9 November 2016
|Italy
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|8 September 2016
|Kazakhstan
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|16 September 2016
|Spain
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|2 September 2016
|Taiwan
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|2 September 2016
|USA
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|1 September 2016
|Ukraine
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|16 September 2016
|Viet Nam
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MPAA
R
Budget
$8,000,000
Worldwide Gross
$8,809,407
Production
20th Century-Fox Studios, Hollywood, Burk A Project, Scott Free Productions
Also known as
Morgan, Das Morgan Projekt, Morgane, Морган, Morgan: A Evolução, モーガン プロトタイプ L-9, 魔詭