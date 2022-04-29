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Poster of Remember Your Name
7.4
Kinoafisha Films Remember Your Name
7.4

Remember Your Name

, 1974
Zapamiętaj imię swoje
USSR, Poland / Drama / 18+
Poster of Remember Your Name
7.4

Cast

Lyudmila Kasatkina
Lyudmila Kasatkina
Zinayda Vorobyova
Lyudmila Ivanova
Lyudmila Ivanova
Nadezhda
Tadeusz Borowski
Eugeniusz Turczynski
Ryszarda Hanin
Halina Turczynska
Vladislav Astakhov
Liliya Davidovich
Maria
Leon Niemczyk
Capt. Piotrowski
Maciej Góraj
Andrzej
Vladimir Ivashov
Vladimir Ivashov
Major z akordeonem
Slava Askhatov
Eugeniusz as child
Director Sergey Kolosov
Writer Ernest Bryll, Sergey Kolosov, Janusz Krasinski
Composer Andrzej Korzynski
Cast and Crew

Film details

Country USSR / Poland
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1974
World premiere 4 November 1974
Release date
5 November 1974 Russia 16+
6 September 1975 Denmark
17 April 1975 Hungary
5 November 1974 Poland
11 November 1974 USA
4 November 1974 USSR
Production Mosfilm, Zespol Filmowy "Iluzjon"
Also known as
Pomni imya svoye, Помни имя своё, Emlékezz a nevedre!, Husk dit navn, Korkunç Yıllar, Muista nimesi, Remember Your Name, Vergiß deinen Namen nicht, Zapamiętaj imię swoje

Film rating

7.4
Rate 14 votes
7.3 IMDb
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Updated 29 April 2022
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