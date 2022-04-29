Cast
Leon Niemczyk
Capt. Piotrowski
Slava Askhatov
Eugeniusz as child
Cast and Crew
Composer
Andrzej Korzynski
Film details
Country
USSR / Poland
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
1974
World premiere
4 November 1974
Release date
|5 November 1974
|Russia
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|16+
|6 September 1975
|Denmark
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|17 April 1975
|Hungary
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|5 November 1974
|Poland
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|11 November 1974
|USA
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|4 November 1974
|USSR
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Production
Mosfilm, Zespol Filmowy "Iluzjon"
Also known as
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