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Poster of The Village Doctor
6.6
Kinoafisha Films The Village Doctor
6.6

The Village Doctor

, 1952
Selskiy vrach
USSR / Drama / 18+
Poster of The Village Doctor
6.6

Cast

Tamara Makarova
Tamara Makarova
Dr. Tatyana Kazakova
Grigori Belov
Dr. Arseni Arsenyev
Lyudmila Ivanova
Lyudmila Ivanova
Vladimir Guliayev
Vladimir Guliayev
Vsevolod Sanaev
Vsevolod Sanaev
Nikolay Korotkov
Lev Kapustin
Ivan Pospelov
Ivan Kuznetsov
Pavel Balashov
Anatoliy Dudorov
Dr. Anatoli Tyomkin
Aleksandr Smirnov
Skvortsov
Viktor Klyucharyov
Andrey Kulik
Aleksandra Panova
Sofya Savvishna
Inna Makarova
Inna Makarova
Baranova
Director Sergey Gerasimov
Writer Mariya Smirnova
Composer Nikolay Budashkin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1952
World premiere 12 January 1952
Release date
12 January 1952 Russia 0+
5 December 1952 Czechoslovakia
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Selskiy vrach, Aus dem Tagebuch einer Ärztin, Falusi orvos, Le médecin de village, Medicul de țară, Seoski vrač, The Country Doctor, The Village Doctor, Vain kylälääkäri, Wiejski lekarz, Сельский врач

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.4 IMDb
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