Cast
Grigori Belov
Dr. Arseni Arsenyev
Lev Kapustin
Ivan Pospelov
Ivan Kuznetsov
Pavel Balashov
Aleksandr Smirnov
Skvortsov
Aleksandra Panova
Sofya Savvishna
Cast and Crew
Writer
Mariya Smirnova
Composer
Nikolay Budashkin
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
1952
World premiere
12 January 1952
Release date
|12 January 1952
|Russia
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|0+
|5 December 1952
|Czechoslovakia
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Selskiy vrach, Aus dem Tagebuch einer Ärztin, Falusi orvos, Le médecin de village, Medicul de țară, Seoski vrač, The Country Doctor, The Village Doctor, Vain kylälääkäri, Wiejski lekarz, Сельский врач