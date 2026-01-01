Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bolshie i malenkie
6.8
Kinoafisha Films Bolshie i malenkie
6.8

Bolshie i malenkie

, 1963
Bolshie i malenkie
USSR / Drama / 18+
Poster of Bolshie i malenkie
6.8

Cast

Lyudmila Ivanova
Lyudmila Ivanova
Vasiliy Gorchakov
Borya Gorokhov
Nikolay Barmin
Nikolay Ivanovich
Nina Menshikova
Nina Menshikova
Vera Korobova
Olesya Ivanova
Mariya Gorokhova
Vitali Klimov
Kostya
Lev Sverdlin
Andrey Stepanovich
Vladimir Troshin
Korobov
Lyubov Virolaynen
Tamara Korobova
Sasha Chizhik
Pavlusha Korobov
Sofya Pavlova
Yevgeniya Sokolova
Director Mariya Fyodorova
Writer A.S. Makarenko, Iosif Manevich
Composer Emiliy Zakharov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1963
World premiere 20 July 1963
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Bolshie i malenkie, Die Großen und die Kleinen, Felnöttek és gyerekek, Большие и маленькие

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Bolshie i malenkie

Malenkoe odolzhenie
Malenkoe odolzhenie Drama
1984, USSR
7.0
Such a Big Boy
Such a Big Boy Drama, War
1966, USSR
6.0
A Mother's Heart
A Mother's Heart Drama
1965, USSR
6.0
Flights in Dreams and Reality
Flights in Dreams and Reality Drama
1982, USSR
7.0
Spotted Dog Running at the Edge of the Sea
Spotted Dog Running at the Edge of the Sea Drama
1990, Germany / USSR
7.0
Remember Your Name
Remember Your Name Drama
1974, USSR / Poland
7.0
Girl Seeks Father
Girl Seeks Father Drama
1959, USSR
6.0
Severo-Yug
Severo-Yug Drama
2015, Russia
0.0
Gospodin gimnazist
Gospodin gimnazist Drama
1985, USSR
5.0
Posledniy geym
Posledniy geym Drama
1981, USSR
4.0
Waiting for a miracle
Waiting for a miracle Drama
1975, USSR
6.0
Clean Ponds
Clean Ponds Drama
1965, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more