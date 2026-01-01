Cast
Vasiliy Gorchakov
Borya Gorokhov
Nikolay Barmin
Nikolay Ivanovich
Olesya Ivanova
Mariya Gorokhova
Lev Sverdlin
Andrey Stepanovich
Sasha Chizhik
Pavlusha Korobov
Sofya Pavlova
Yevgeniya Sokolova
Cast and Crew
Director
Mariya Fyodorova
Writer
A.S. Makarenko, Iosif Manevich
Composer
Emiliy Zakharov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
1963
World premiere
20 July 1963
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Bolshie i malenkie, Die Großen und die Kleinen, Felnöttek és gyerekek, Большие и маленькие