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Poster of The Absent One
7.1
Kinoafisha Films The Absent One
7.1

The Absent One

, 2014
Fasandræberne
Denmark, Sweden, Germany / Thriller / 18+
Poster of The Absent One
7.1

Synopsis

The murder of young twins initially implicates a group of upper class students as the killers, though the case takes a turn or two from its starting point.

Cast

Nikolaj Lie Kaas
Nikolaj Lie Kaas
Carl Mørck
Fares Fares
Fares Fares
Assad
Pilou Asbæk
Pilou Asbæk
Ditlev Pram
David Dencik
David Dencik
Ulrik Dybbøl
Danica Curcic
Danica Curcic
Kimmie
Sarah-Sofie Boussnina
Sarah-Sofie Boussnina
Kimmie som ung
Johanne Louise Schmidt
Rose
Marco Ilsø
Ditlev som ung
Beate Bille
Beate Bille
Thelma
Peter Christoffersen
Alberg
Director Mikkel Nørgaard
Writer Nikolaj Arcel, Rasmus Heisterberg, Jussi Adler-Olsen, Mikkel Nørgaard
Composer Patrik Andrén, Uno Helmersson, Johan Söderqvist
Cast and Crew

Film details

Country Denmark / Sweden / Germany
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2014
World premiere 18 September 2014
Release date
14 May 2015 Czechia
2 October 2014 Denmark
8 April 2015 France
15 January 2015 Germany
8 April 2016 Great Britain
19 March 2015 Hungary
25 February 2016 Japan
6 August 2015 Netherlands
28 November 2014 Norway
3 June 2015 Spain
Budget 39,000,000 DKK
Worldwide Gross $11,536,119
Production Zentropa Entertainments, Zentropa Entertainments, Zentropa International Sweden
Also known as
Fasandræberne, The Absent One, Department Q: The Absent One, Absentul, De fazantenmoordenaars, Departamento Q: O Ausente, El ausente, Fácángyilkosok, Fasandreperne, Fasanjägarna, Jussi Adler-Olsen: Schändung, Les enquêtes du Département V: Profanation, Metsästäjät, Pheasant Killers, Profanación: Los casos del Departamento Q, Q Departmanı: Sülün Katilleri, Schändung, Schändung - Die Fasanentöter, The Absent One - Battuta di caccia, Ubice fazana, Ubojice fazana, Vânãtorii de oameni, Young Mother, Zabijaci, Zabijáci, Zabójcy bażantów, Мистериум: Охотники на фазанов, Містеріум. Мисливці на фазанів, Специален отдел Q: Ловци на фазани, 悬案密码2：野鸡杀手, 懸案密碼：雉雞殺手, 特捜部Q キジ殺し, Мистериум: Убийцы фазана, Department Q 2 - The Absent One, Fasandraeberne, Erbarmen, Profanation, Jussi Adler-Olsen - Schändung

Film rating

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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