Also known as

Fasandræberne, The Absent One, Department Q: The Absent One, Absentul, De fazantenmoordenaars, Departamento Q: O Ausente, El ausente, Fácángyilkosok, Fasandreperne, Fasanjägarna, Jussi Adler-Olsen: Schändung, Les enquêtes du Département V: Profanation, Metsästäjät, Pheasant Killers, Profanación: Los casos del Departamento Q, Q Departmanı: Sülün Katilleri, Schändung, Schändung - Die Fasanentöter, The Absent One - Battuta di caccia, Ubice fazana, Ubojice fazana, Vânãtorii de oameni, Young Mother, Zabijaci, Zabijáci, Zabójcy bażantów, Мистериум: Охотники на фазанов, Містеріум. Мисливці на фазанів, Специален отдел Q: Ловци на фазани, 悬案密码2：野鸡杀手, 懸案密碼：雉雞殺手, 特捜部Q キジ殺し, Мистериум: Убийцы фазана, Department Q 2 - The Absent One, Fasandraeberne, Erbarmen, Profanation, Jussi Adler-Olsen - Schändung

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