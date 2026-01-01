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Poster of Tractor Drivers
6.9
Kinoafisha Films Tractor Drivers
6.9

Tractor Drivers

, 1939
Traktoristy
USSR / Comedy, Musical / 18+
Poster of Tractor Drivers
6.9

Cast

Marina Ladynina
Marina Ladynina
Maryana Bazhan
Nikolay Kryuchkov
Nikolay Kryuchkov
Klim Yarko
Boris Andreyev
Boris Andreyev
Nazar Duma
Stepan Kayukov
Kirill Petrovich
Pyotr Aleynikov
Savka
Vladimir Kolchin
Kharitosha
Olga Borovikova
Franya
R. Dneprova-Chajka
Markovna
P. Valeryanov
Ded
Aleksey Dolinin
Pozharnyj
Director Ivan Pyryev
Writer Evgeniy Pomeshchikov
Composer Daniil Pokras, Dmitri Pokras
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1939
World premiere 3 July 1939
Release date
3 July 1939 Russia 6+
28 June 1946 Czechoslovakia
3 July 1939 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Traktoristy, Tractor Drivers, Трактористы, Boldog ifjúság, Górą dziewczęta!, Iloiset toverukset, Junges Leben (Traktoristen), Os Tratoristas, Sången om jorden, Tractor-Drivers, Traktoristi, Traktoristid, Трактористи, Nemotorný ženich

Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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