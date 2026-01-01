Cast
Stepan Kayukov
Kirill Petrovich
Vladimir Kolchin
Kharitosha
R. Dneprova-Chajka
Markovna
Aleksey Dolinin
Pozharnyj
Cast and Crew
Writer
Evgeniy Pomeshchikov
Composer
Daniil Pokras, Dmitri Pokras
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
1939
World premiere
3 July 1939
Release date
|3 July 1939
|Russia
|
|6+
|28 June 1946
|Czechoslovakia
|
|
|3 July 1939
|USSR
|
|
Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Traktoristy, Tractor Drivers, Трактористы, Boldog ifjúság, Górą dziewczęta!, Iloiset toverukset, Junges Leben (Traktoristen), Os Tratoristas, Sången om jorden, Tractor-Drivers, Traktoristi, Traktoristid, Трактористи, Nemotorný ženich