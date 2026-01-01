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Poster of Life and Extraordinary Adventures of Private Ivan Chonkin
7.0
Kinoafisha Films Life and Extraordinary Adventures of Private Ivan Chonkin
7.0

Life and Extraordinary Adventures of Private Ivan Chonkin

, 1994
Zivot a neobycejna dobrodruzstvi vojaka Ivana Conkina
Czechia, Great Britain, France, Italy, Russia / Comedy, War, Romantic / 18+
Poster of Life and Extraordinary Adventures of Private Ivan Chonkin
7.0

Cast

Gennadiy Nazarov
Ivan Chonkin
Zoya Buryak
Zoya Buryak
Njura
Vladimir Ilyin
Vladimir Ilyin
Golubev
Valeriy Zolotukhin
Valeriy Zolotukhin
Kilin
Aleksey Zharkov
Aleksey Zharkov
Gladyshev
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Yuriy Dubrovin
Volkov
Zinoviy Gerdt
Zinoviy Gerdt
Stalin
Maria Vinogradova
baba Dunya
Marián Labuda
Marián Labuda
Opalikov
Tatyana Gerbachevskaya
Afrodita
Director Jiří Menzel
Writer Zdeněk Svěrák, Vladimir Voinovich
Composer Jirí Sust
Cast and Crew

Film details

Country Czechia / Great Britain / France / Italy / Russia
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1994
World premiere 2 October 1994
Release date
9 November 1994 Russia 18+
2 October 1994 Czechia
9 November 1994 France
9 November 1994 Kazakhstan
9 November 1994 Ukraine
Production Studio Trite, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
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Film rating

7.0
Rate 12 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
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