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Poster of Larks on a String
7.1
Kinoafisha Films Larks on a String
7.1

Larks on a String

, 1969
Larks on a String / Skrivánci na niti
Czechoslovakia / Comedy / 18+
Poster of Larks on a String
7.1

Synopsis

Set in the late 1940s, the film concerns the treatment of suspect "bourgeois elements", a professor, a saxophonist, and a milkman, who are put to work in a junkyard for rehabilitation.

Cast

Václav Neckář
Pavel Hvezdár
Jitka Zelenohorská
Jitka
Jaroslav Satoranský
Guard Andel
Vladimír Šmeral
Minister
Vlastimil Brodský
Professor
Rudolf Hrušínský
Trustee
Ferdinand Kruta
Kudla
František Řehák
Drobecek
Leoš Suchařípa
Public prosecutor
Vladimír Ptáček
Mlíkar
Director Jiří Menzel
Writer Bohumil Hrabal, Jiří Menzel
Composer Jirí Sust
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1969
World premiere 1 January 1969
Release date
24 February 2022 Czechia
1 February 1990 Czechoslovakia
16 May 1990 France
16 February 1990 Germany
17 May 2017 South Korea 15
Worldwide Gross $20,378
Production Filmové studio Barrandov
Also known as
Skrivánci na niti, Larks on a String, Allodole sul filo, Alondras en el alambre, Alondras en un hilo, Alouettes, le fil à la patte, Andorinhas por um Fio, Cīruļi uz auklas, Kuin leivoset langalla, Lærker i snor, Lärkmarionetter, Larks on a Thread, Leeuweriken aan een draadje, Lerchen am Faden, Lerker på en tråd, Pacsirták cérnaszálon, Pagidevmenoi korydalloi, Pássaros no Arame, Rouxinóis no Fio, Ševe na koncu, Skowronki na uwięzi, Skylarks on a String, Жаворонки на нити, Чучулиги на кoнец, つながれたヒバリ, 失翼靈雀, 줄 위의 종달새, Skřivánek na nitích, Skřivánci na nitích

Film rating

7.1
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 9 September 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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