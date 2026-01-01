Menu
Poster of A Few Days from the Life of I.I. Oblomov
7.6 IMDb Rating: 7.6
A Few Days from the Life of I.I. Oblomov

A Few Days from the Life of I.I. Oblomov

Neskolko dney iz zhizni I.I. Oblomova 18+
A Few Days from the Life of I.I. Oblomov - fragment из фильма
Country USSR
Runtime 2 hours 23 minutes
Production year 1979
World premiere 18 December 1979
Release date
8 September 1980 Russia 12+
5 April 1984 Netherlands
1 October 1980 USA
18 December 1979 USSR
Production Mosfilm, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Neskolko dney iz zhizni I.I. Oblomova, Oblomov, A Few Days from the Life of I.I. Oblomov, Algunos días en la vida de Oblomov, Alguns Dias na Vida de Oblomov, Несколько дней из жизни И.И. Обломова, A Few Days in the Life of I.I. Oblomov, Alcuni giorni della vita di I.I. Oblomov, Câteva zile din viața lui Oblomov, Den dorske Oblomov, Kelios I. Oblomovo gyvenimo dienos, Kilka dni z życia Obłomowa, Los últimos días de Oblomov, Merikes meres apo tin zoi tou Oblomov, Några dagar i Oblomovs liv, Några dagar ur I.I. Oblomovs liv, Oblomov - Verdens mest dovne mand, Oblomov néhány napja, Oblomov'un Yaşamından Birkaç Gün, Oblomow, Oburômofu no shougai yori, Quelques jours de la vie d'Oblomov, Tage aus dem Leben Ilja Oblomows, Varios días en la vida de Oblomov, Няколко дни от живота на Обломов, オブローモフの生涯より
Nikita Mikhalkov
Nikita Mikhalkov
Oleg Tabakov
Oleg Tabakov
Yuriy Bogatyryov
Yuriy Bogatyryov
Andrey Popov
Andrey Popov
Yelena Solovey
Yelena Solovey
Avangard Leontiev
Avangard Leontiev
7.6
A Few Days from the Life of I.I. Oblomov - fragment из фильма
