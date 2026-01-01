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Poster of Schastlivyy neudachnik
6.4
Kinoafisha Films Schastlivyy neudachnik
6.4

Schastlivyy neudachnik

, 1993
Schastlivyy neudachnik
Russia / Comedy / 18+
Poster of Schastlivyy neudachnik
6.4

Cast

Semyon Mendelson
Vitya Shumeykin
Nikolai Makrodchenko
Sherlokkholmets
Mikhail Kabatov
Lyova Shvarts
Anzhelika Nevolina
Anzhelika Nevolina
tyota Anya
Sergey Varchuk
Sergey Varchuk
Yermolay Chumovoy
Zoya Buryak
Zoya Buryak
Nyura
Yuri Mogilevtsev
poet Ioann Manyashchiy
German Orlov
dyadya Boba
Anna Matyukhina
Margarita
Mariya Kapitskaya
Liza Solovyova
Director Valery Bychenkov
Writer Aleksandr Getman, Vadim Shefner
Composer Igor Tsvetkov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1993
World premiere 31 December 1993
Release date
31 December 1993 Russia 12+
Production Lenfilm Studio
Also known as
Schastlivyy neudachnik, Happy Loser, Lucky Loser, Счастливый неудачник

Film rating

6.4
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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