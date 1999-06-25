|29 April 2001
|Russia
|12+
|23 September 1999
|Argentina
|+13
|16 September 1999
|Australia
|15 September 1999
|Belgium
|AL
|8 October 1999
|Brazil
|L
|25 June 1999
|Canada
|30 September 1999
|Czechia
|U
|8 October 1999
|Denmark
|10 September 1999
|El Salvador
|1 October 1999
|Estonia
|18 November 1999
|Finland
|22 September 1999
|France
|4 November 1999
|Germany
|1 October 1999
|Great Britain
|12 November 1999
|Greece
|14 October 1999
|Hong Kong
|IIA
|30 September 1999
|Hungary
|27 August 1999
|Iceland
|11 September 1999
|India
|U
|1 October 1999
|Ireland
|12
|23 September 1999
|Israel
|All
|26 November 1999
|Italy
|T
|17 June 2000
|Japan
|R15+
|29 April 2001
|Kazakhstan
|22 January 2000
|Kuwait
|12 August 1999
|Malaysia
|U
|13 October 1999
|Malta
|2 November 1999
|Mexico
|AA
|14 October 1999
|Netherlands
|9 September 1999
|New Zealand
|PG
|8 October 1999
|Norway
|A
|26 November 1999
|Poland
|5 November 1999
|Portugal
|M/6
|25 June 1999
|Romania
|12
|5 August 1999
|Singapore
|NC16
|10 September 1999
|South Africa
|PG
|18 September 1999
|South Korea
|12
|15 October 1999
|Spain
|A
|19 November 1999
|Sweden
|Btl
|14 August 1999
|Taiwan
|0+
|15 October 1999
|Turkey
|25 June 1999
|USA
|29 April 2001
|Ukraine
|10 September 1999
|Uruguay