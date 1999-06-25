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Poster of Big Daddy
6.5
Kinoafisha Films Big Daddy
6.5

Big Daddy

, 1999
Big Daddy
USA / Drama, Comedy / 18+
Poster of Big Daddy
6.5

Synopsis

A lazy law school grad adopts a kid to impress his girlfriend, but everything doesn't go as planned and he becomes the unlikely foster father.

Cast

Adam Sandler
Adam Sandler
Sonny Koufax
Joey Lauren Adams
Joey Lauren Adams
Layla Maloney
John Stewart
John Stewart
Cole Sprouse
Cole Sprouse
Julian 'Frankenstein' McGrath
Dylan Sprouse
Dylan Sprouse
Julian 'Frankenstein' McGrath
Leslie Mann
Leslie Mann
Corinne Maloney
Rob Schneider
Rob Schneider
Delivery
Jon Stewart
Kevin Gerrity
Josh Mostel
Arthur Brooks
Allen Covert
Phil D'Amato
Kristy Swanson
Vanessa
Director Dennis Dugan
Writer Steve Franks, Tim Herlihy, Adam Sandler
Composer Teddy Castellucci
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1999
Online premiere 17 June 2000
World premiere 25 June 1999
Release date
29 April 2001 Russia 12+
23 September 1999 Argentina +13
16 September 1999 Australia
15 September 1999 Belgium AL
8 October 1999 Brazil L
25 June 1999 Canada
30 September 1999 Czechia U
8 October 1999 Denmark
10 September 1999 El Salvador
1 October 1999 Estonia
18 November 1999 Finland
22 September 1999 France
4 November 1999 Germany
1 October 1999 Great Britain
12 November 1999 Greece
14 October 1999 Hong Kong IIA
30 September 1999 Hungary
27 August 1999 Iceland
11 September 1999 India U
1 October 1999 Ireland 12
23 September 1999 Israel All
26 November 1999 Italy T
17 June 2000 Japan R15+
29 April 2001 Kazakhstan
22 January 2000 Kuwait
12 August 1999 Malaysia U
13 October 1999 Malta
2 November 1999 Mexico AA
14 October 1999 Netherlands
9 September 1999 New Zealand PG
8 October 1999 Norway A
26 November 1999 Poland
5 November 1999 Portugal M/6
25 June 1999 Romania 12
5 August 1999 Singapore NC16
10 September 1999 South Africa PG
18 September 1999 South Korea 12
15 October 1999 Spain A
19 November 1999 Sweden Btl
14 August 1999 Taiwan 0+
15 October 1999 Turkey
25 June 1999 USA
29 April 2001 Ukraine
10 September 1999 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $34,200,000
Worldwide Gross $234,801,895
Production Columbia Pictures, Jack Giarraputo Productions, Out of the Blue... Entertainment
Also known as
Big Daddy, Un papá genial, Apafej, Big Daddy - Un papà speciale, Big Daddy - Un papà troppo forte, Drôle de père, Guy Gets Kid, Kata lathos babas, Kietas tėtušis, Lahe papa, Người Cha Vĩ Đại, O Paizão, Ocka po sili, Süper baba, Supertata, Tata od formata, Tētuks, Um Pai à Maneira, Un pare genial, Un tatic grozav, Velký táta, Veľký tato, Κατά λάθος μπαμπάς, Баща-мечта, Большой папа, Великий тато, Мали диктатор, बिग डैडी, ビッグ・ダディ, 冒牌老爸, بابای خوب, คุณพ่อกำมะลอ, 老爸向前冲, آقابالاسر, محبت پدری

Film rating

6.5
Rate 11 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 28 May 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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