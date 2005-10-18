The Batman vs. Dracula, Batman contra Drácula, Batman vs. Dracula, Batman contra lui Dracula, Batman contre Dracula, Batman contro Dracula, Batman és Drakula, Batman kontra Drakula, Batman vs Drácula - La película animada, Batman vs. Drácula, Batman: Dracula'ya Karşı, Der Batman vs. Dracula, Người Dơi Và Bá Tước Dracula, O Batman enantion tou Drakoula, Ο Μπάτμαν εναντίον του Δράκουλα, Бетмен против Дракуле, Бэтмен против Дракулы, ザ・バットマン VS. ドラキュラ, Batman Vs Dracula: The Animated Movie, The Batman vs Dracula: Animated Movie, הבאטמן נגד דרקולה, Batman vs Dracula, Batman vs Drácula