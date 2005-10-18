Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Batman vs. Dracula
6.7
Kinoafisha Films The Batman vs. Dracula
6.7

The Batman vs. Dracula

, 2005
The Batman vs. Dracula
USA / Animation, Horror, Action / 18+
Poster of The Batman vs. Dracula
6.7

Synopsis

Batman faces off against the original creature of the night, Count Dracula, who has been unintentionally resurrected by the Penguin.

Cast

Peter Stormare
Peter Stormare
Dracula
Tara Strong
Tara Strong
Vicky Vale
Tom Kenney
Tom Kenney
The Penguin
Kevin Michael Richardson
Kevin Michael Richardson
The Joker
Nil Dunkan
Rino Romano
Bruce Wayne
Alastair Duncan
Alfred
Jeff Bennett
Jeff Bennett
Additional Voices
Richard Green
Additional Voices
Neil Ross
Additional Voices
James Sie
Additional Voices
Director Michael Goguen, Seung Eun Kim, Sam Liu, Brandon Vietti
Writer Bob Kane, Duane Capizzi, Michael Jelenic
Composer Thomas Chase
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2005
Online premiere 18 October 2005
World premiere 18 October 2005
Release date
18 October 2005 Russia 0+
18 October 2005 Brazil 10
18 October 2005 Kazakhstan
18 October 2005 Mexico A
18 October 2005 Ukraine
Production Warner Bros. Animation, DC Comics
Also known as
The Batman vs. Dracula, Batman contra Drácula, Batman vs. Dracula, Batman contra lui Dracula, Batman contre Dracula, Batman contro Dracula, Batman és Drakula, Batman kontra Drakula, Batman vs Drácula - La película animada, Batman vs. Drácula, Batman: Dracula'ya Karşı, Der Batman vs. Dracula, Người Dơi Và Bá Tước Dracula, O Batman enantion tou Drakoula, Ο Μπάτμαν εναντίον του Δράκουλα, Бетмен против Дракуле, Бэтмен против Дракулы, ザ・バットマン VS. ドラキュラ, Batman Vs Dracula: The Animated Movie, The Batman vs Dracula: Animated Movie, הבאטמן נגד דרקולה, Batman vs Dracula, Batman vs Drácula

Cartoon rating

6.7
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 27 August 2024
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Batman vs. Dracula

Batman: Year One
Batman: Year One Action, Animation, Crime
2011, USA
7.0
Superman/Batman: Public Enemies
Superman/Batman: Public Enemies Action, Animation, Drama
2009, USA
7.0
Superman/Doomsday
Superman/Doomsday Action, Adventure, Animation
2007, USA
6.0
Batman vs. Robin
Batman vs. Robin Action, Adventure, Animation
2015, USA
7.0
Batman Unlimited: Monster Mayhem
Batman Unlimited: Monster Mayhem Action, Adventure, Animation
2015, USA
5.0
Son of Batman
Son of Batman Action, Adventure, Animation
2014, USA
6.0
Batman: Gotham Knight
Batman: Gotham Knight Action, Animation, Crime, Anime
2008, USA / Japan
6.0
Superman: Brainiac Attacks
Superman: Brainiac Attacks Sci-Fi, Animation, Action
2006, USA
5.0
Batman Beyond: Return of the Joker
Batman Beyond: Return of the Joker Action, Animation, Crime
2000, USA
7.0
Batman & Mr. Freeze: SubZero
Batman & Mr. Freeze: SubZero Animation, Sci-Fi, Action
1998, USA
7.0
Batman: Soul of the Dragon
Batman: Soul of the Dragon Action, Adventure, Animation
2021, USA
6.0
Hulk Vs.
Hulk Vs. Action, Adventure, Animation
2009, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more