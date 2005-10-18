Джокер и Пингвин сбегают из Аркхэма и отправляются за деньгами, спрятанными в склепе на кладбище Готэма. Появляется Бэтмен, и Джокер умирает, когда падает в реку и получает удар током. Пингвин идет на кладбище, но вместо денег находит в гробу тело графа Дракулы. Вампир гипнотизирует злодея и делает его своим рабом. Вскоре в городе начинают исчезать люди. Полиция обвиняет Бэтмена, так как свидетели говорят, что жертвы унесла гигантская летучая мышь. Сам мститель в маске, в свою очередь, с подозрением присматривается к некоему доктору Алукарду, европейскому антропологу, недавно появившемуся в городе, которого он встретил на светской вечеринке…
В то время как Готэм Сити спит под прикрытием темноты, вылетают две легендарные мыши. Одна из них превращает город в армию вампиров, а другая пытается сделать все возможное, чтобы предотвратить это событие.
Но Дракула — зто не просто один из врагов Бэтмена, он обладает сверхъестественными способностями, скоростью и умом. Хотя даже со своим арсеналом технических приспособлений, Черный Рыцарь смертен.
|18 октября 2005
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|18 октября 2005
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