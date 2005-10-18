В то время как Готэм Сити спит под прикрытием темноты, вылетают две легендарные мыши. Одна из них превращает город в армию вампиров, а другая пытается сделать все возможное, чтобы предотвратить это событие.

Но Дракула — зто не просто один из врагов Бэтмена, он обладает сверхъестественными способностями, скоростью и умом. Хотя даже со своим арсеналом технических приспособлений, Черный Рыцарь смертен.