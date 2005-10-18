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Постер мультфильма Бэтмен против Дракулы
6.7
Киноафиша Фильмы Бэтмен против Дракулы
6.7

Бэтмен против Дракулы

, 2005
The Batman vs. Dracula
США / анимация, ужасы, боевик / 18+
Постер мультфильма Бэтмен против Дракулы
6.7

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Джокер и Пингвин сбегают из Аркхэма и отправляются за деньгами, спрятанными в склепе на кладбище Готэма. Появляется Бэтмен, и Джокер умирает, когда падает в реку и получает удар током. Пингвин идет на кладбище, но вместо денег находит в гробу тело графа Дракулы. Вампир гипнотизирует злодея и делает его своим рабом. Вскоре в городе начинают исчезать люди. Полиция обвиняет Бэтмена, так как свидетели говорят, что жертвы унесла гигантская летучая мышь. Сам мститель в маске, в свою очередь, с подозрением присматривается к некоему доктору Алукарду, европейскому антропологу, недавно появившемуся в городе, которого он встретил на светской вечеринке…

  • Замок Дракулы, показанный во вступительных названиях и во флешбеках, очень похож на замок, который Дракула зовет своим домом во всех частях популярной франшизы Castlevania, в том числе в видеоиграх и мультсериалах. 
  • В фильм вошли элементы из серии DC Comics «Иные миры», а именно – «Бэтмен и Дракула: Красный дождь». Это вампирские замыслы Дракулы и его приспешников и вампир-Бэтмен, который появляется в кошмаре Брюса с мертвой летучей мышью. 
  • При первой встрече с Брюсом Уэйном Дракула называет себя доктором Алукардом, что пишется как «Дракула» наоборот.

В то время как Готэм Сити спит под прикрытием темноты, вылетают две легендарные мыши. Одна из них превращает город в армию вампиров, а другая пытается сделать все возможное, чтобы предотвратить это событие.

Но Дракула — зто не просто один из врагов Бэтмена, он обладает сверхъестественными способностями, скоростью и умом. Хотя даже со своим арсеналом технических приспособлений, Черный Рыцарь смертен.

В ролях

Петер Стормаре
Петер Стормаре
Dracula
Тара Стронг
Тара Стронг
Vicky Vale
Том Кенни
Том Кенни
The Penguin
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон
Джокер
Нил Дункан
Рино Романо
Bruce Wayne
Alastair Duncan
Alfred
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт
Additional Voices
Ричард Грин
Additional Voices
Нил Росс
Additional Voices
Джеймс Си
Additional Voices
Режиссер Майкл Гогуэн, Сюн Юнь Ким, Сэм Лью, Брэндон Виетти
Сценарист Боб Кейн, Duane Capizzi, Михаэль Еленик
Композитор Томас Чэйз
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 18 октября 2005
Премьера в мире 18 октября 2005
Дата выхода
18 октября 2005 Россия 0+
18 октября 2005 Бразилия 10
18 октября 2005 Казахстан
18 октября 2005 Мексика A
18 октября 2005 Украина
Производство Warner Bros. Animation, DC Comics
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Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о мультфильме

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