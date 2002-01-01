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Poster of Kino pro kino
5.7
Kinoafisha Films Kino pro kino
5.7

Kino pro kino

, 2002
Kino pro kino
Russia / Comedy, Drama / 18+
Poster of Kino pro kino
5.7

Cast

Valeriy Nikolaev
Valeriy Nikolaev
Vitali Sergeevich
Tatyana Lavrova
Tatyana Lavrova
Tatyana Yuryevna
Stanislav Lyubshin
Stanislav Lyubshin
Georgi Ivanovich
Evgeniy Steblov
Evgeniy Steblov
Lev Andreevich
Fyodor Bondarchuk
Fyodor Bondarchuk
Nikolay Zhiltsov
Olga Sutulova
Olga Sutulova
Asya
Aleksey Kortnev
Aleksey Kortnev
Slava Gavrilin
Marianna Rubinchik
Veta
Vladimir Nosik
Vladimir Nosik
Erik
Yelena Bushuyeva
Zhenya
Director Valeri Rubinchik
Writer Anatoli Grebnev
Composer Vyacheslav Kurashov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2002
World premiere 1 January 2002
Release date
1 January 2002 Russia 16+
1 January 2002 Kazakhstan
1 January 2002 Ukraine
Production Mosfilm, Slovo
Also known as
Kino pro kino, Cinema About Cinema, Кино про кино

Film rating

5.7
Rate 13 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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