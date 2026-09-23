8.1Kin-dza-dza!
Kin-dza-dza!, 1986
USSR / Sci-Fi, Drama, Comedy / 18+
Cast
Irina Shmelyova
Tsan - Desert Stage Cart Driver
Lev Perfilov
Kyrr - Chatlanian Dissident
Anatoliy Serenko
Space Drifter from Uzm
Olesya Ivanova
Fat Woman Settled under Ferris Wheel
Director Georgiy Daneliya
Writer Georgiy Daneliya, Revaz Gabriadze
Composer Giya Kancheli
Film details
Country USSR
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 1986
World premiere 1 December 1986
Release date
|1 December 1986
|Russia
|0+
|9 September 2020
|Germany
|24 June 1989
|Japan
|G
|1 December 1986
|USSR
MPAA PG-13
Worldwide Gross $23,902
Production Mosfilm
Also known as
Kin-dza-dza!, Кин-Дза-Дза!, Кін-дза-дза!, Husigi Wakusei Kin-Za-Za, Kin-Dza-Dza, Κιν-τζα-τζα!, Кин-дза-дза, 不思議惑星キン・ザ・ザ, 外星奇遇
Updated 23 September 2026
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