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Poster of Kin-dza-dza!
8.1
Kinoafisha Films Kin-dza-dza!
8.1

Kin-dza-dza!

, 1986
Kin-dza-dza!
USSR / Sci-Fi, Drama, Comedy / 18+
Poster of Kin-dza-dza!
8.1

Cast

Stanislav Lyubshin
Stanislav Lyubshin
Vladimir Nikolaevich Mashkov - 'Uncle Vova'
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Wef - Wandering Chatlanian
Yuriy Yakovlev
Yuriy Yakovlev
Bee - Wandering Patsak
Levan Gabriadze
Levan Gabriadze
Gedevan Aleksandrovich Aleksidze - 'Fiddler'
Olga Mashnaya
Olga Mashnaya
Decont - Teleportation Officer at Alpha
Irina Shmelyova
Tsan - Desert Stage Cart Driver
Lev Perfilov
Kyrr - Chatlanian Dissident
Anatoliy Serenko
Space Drifter from Uzm
Aleksandra Dorokhina
Huge Woman at Subway Station
Olesya Ivanova
Fat Woman Settled under Ferris Wheel
Director Georgiy Daneliya
Writer Georgiy Daneliya, Revaz Gabriadze
Composer Giya Kancheli
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 1986
World premiere 1 December 1986
Release date
1 December 1986 Russia 0+
9 September 2020 Germany
24 June 1989 Japan G
1 December 1986 USSR
MPAA PG-13
Worldwide Gross $23,902
Production Mosfilm
Also known as
Kin-dza-dza!, Кин-Дза-Дза!, Кін-дза-дза!, Husigi Wakusei Kin-Za-Za, Kin-Dza-Dza, Κιν-τζα-τζα!, Кин-дза-дза, 不思議惑星キン・ザ・ザ, 外星奇遇

Film rating

8.1
Rate 15 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 23 September 2026

Quotes

Uef If I have a little KETSE, I have the right to wear yellow pants, and any Patsak should squat twice before me, not once. If a have a lot of KETSE, I have the right to wear crimson pants, so any Patsak should squat twice, any Chatlanin should make "ku", and Etsilopp can't beat me at night...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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