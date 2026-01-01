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Poster of Kultpokhod v teatr
7.3
Kinoafisha Films Kultpokhod v teatr
7.3

Kultpokhod v teatr

, 1982
Kultpokhod v teatr
USSR / Comedy / 18+
Poster of Kultpokhod v teatr
7.3

Cast

Yuri Stupakov
Aleksandr Tikhomirov
Evgeniy Steblov
Evgeniy Steblov
Viktor Skorobogatov - pisatel
Valentina Talyzina
Valentina Talyzina
Polina Tikhomirova
Valentina Shendrikova
Alevtina - modistka
Marina Shimanskaya
Anya - doch Tikhomirova
Igor Klass
Pekhov
Valentin Pechnikov
Buyanov
Anatoly Rudakov
Anatoly Rudakov
Uchastnik khudozhestvennoy samodeyatelnosti
Antonina Bendova
zhena Pekhova
Mariya Barabanova
Kultprosvetrabotnik
Director Valeri Rubinchik
Writer Valentin Chernykh
Composer Vladimir Dashkevich
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1982
World premiere 24 December 1982
Release date
24 December 1982 Belarus
3 December 1984 Finland
24 December 1982 USSR
Production Belarusfilm
Also known as
Kultpokhod v teatr, Mesenaatti, Культпоход в театр

Film rating

7.3
Rate 11 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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