Poster of Friends Forever
1 poster
Kinoafisha Films Friends Forever

Friends Forever

Bronzés 3: amis pour la vie, Les 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2006
Online premiere 25 March 2019
World premiere 1 February 2006
Release date
26 July 2007 Russia Top Film Distribution
26 July 2007 Belarus
1 February 2006 France
26 July 2007 Kazakhstan
26 July 2007 Ukraine
Budget €35,000,000
Worldwide Gross $84,152,064
Production Les Films Christian Fechner, TF1 Films Production, TPS Cinéma
Also known as
Les bronzés 3: amis pour la vie, Dovolená po francouzsku 3, Dovolenka po francúzsky 3, Filoi gia panta, French Fried Vacation 3: Friends Forever, Friends Forever, Legeslegjobb cimborák, Les Bronzés 3 - Amis pour la vie, Les Bronzés 3 : Amis pour la vie, Los bronceados 3: Amigos de por vida, Opaleni - przyjaciele na całe życie, Prieteni pentru totdeauna, S.O.S. ¡Llegaron mis amigos!, Semesterfirarna på Sardinien, Весёлые и загорелые, レ・ブロンゼ　再会と友情に乾杯！
Director
Patrice Leconte
Patrice Leconte
Cast
Josiane Balasko
Josiane Balasko
Michel Blanc
Michel Blanc
Marie-Anne Chazel
Marie-Anne Chazel
Beppe Chierici
Christian Clavier
Christian Clavier
Cast and Crew
Film rating

4.8
Rate 10 votes
4.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
