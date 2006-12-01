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Poster of National Lampoon's Pledge This!
3.5
Kinoafisha Films National Lampoon's Pledge This!
3.5

National Lampoon's Pledge This!

, 2006
Pledge This!
USA / Comedy / 18+
Poster of National Lampoon's Pledge This!
3.5

Cast

Paris Hilton
Paris Hilton
Victoria English
Sarah Carter
Kristen Haas
Kerri Kenney
Kathy Johnson
Geoffrey Arend
Geoffrey Arend
Photographer
Holly Valance
Alexis Thorpe
Morgan
Amanda Rowan
Nicky Rothschild
Randy Spelling
Greg Cipes
Bianca Lawson
Bianca Lawson
Monique
Keith Hudson
Director William Haynes
Writer Cheryl Guerriero, Anna Obropta
Composer Carlos Durango, Ralph Rieckermann
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2006
World premiere 1 December 2006
Release date
8 February 2007 Russia Централ Партнершип
8 February 2007 Belarus
8 February 2007 Kazakhstan
1 December 2006 USA
8 February 2007 Ukraine
MPAA R
Budget $8,300,000
Worldwide Gross $1,751,490
Production Pledge This Holdings, National Lampoon, Paris Hilton Entertainment
Also known as
National Lampoon's Pledge This, Pledge This!, Die Party Animals sind zurück, Plavuše s faksa, Ezt kapd ki!, National Lampoon's "Pledge This", National Lampoon's Pledge This!, Paris Hilton - Die Party-Animals sind zurück, Pledge This: Panique à la fac!, Šokoladinės blondinės, Universidade do Prazer, Vannomatta Paris!, W krzywym zwierciadle: Odjazdowe dziewczyny, Κάτι να καίει, Білявка в шоколаді, Блондинка в шоколаде, プリティ・ライフ　パリス・ヒルトンの学園天国, Pledge This, Sokoladines blondines, Vannomatta Paris

Film rating

3.5
Rate 26 votes
1.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3985 In the Comedy genre  1131 In films of USA  2233 In films of 2006  71
Updated 11 June 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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