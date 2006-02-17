|23 March 2006
|Russia
|16+
|24 February 2006
|Andorra
|17 February 2006
|Australia
|2 June 2006
|Austria
|12
|23 March 2006
|Belarus
|17 February 2006
|Brazil
|16
|27 April 2006
|Czechia
|26 April 2006
|France
|4 January 2007
|Germany
|24 February 2006
|Great Britain
|16 March 2006
|Hungary
|18
|24 February 2006
|Ireland
|16
|23 June 2006
|Italy
|23 March 2006
|Kazakhstan
|30 June 2006
|Norway
|17 February 2006
|Romania
|15
|17 February 2006
|Sweden
|15
|17 February 2006
|Switzerland
|18
|17 February 2006
|USA
|27 April 2006
|Ukraine