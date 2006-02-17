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Poster of Date Movie
4.1
Kinoafisha Films Date Movie
4.1

Date Movie

, 2006
Date Movie
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Date Movie
4.1

Cast

Alyson Hannigan
Alyson Hannigan
Julia Jones
Adam Campbell
Grant Funkyerdoder
Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge
Roz Funkyerdoder
Carmen Electra
Carmen Electra
Anne
Andrea Ferrell
Tom Fitzpatrick
Eddie Griffin
Eddie Griffin
Frank Jones
Marie Matiko
Betty
Fred Willard
Fred Willard
Bernie Funkyerdoder
Tony Cox
Tony Cox
Judah Friedlander
Judah Friedlander
Nicky
Sophie Monk
Andy
Director Jason Friedberg, Aaron Seltzer
Writer Jason Friedberg, Aaron Seltzer
Composer David Kitay
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2006
Online premiere 17 February 2006
World premiere 17 February 2006
Release date
23 March 2006 Russia 16+
24 February 2006 Andorra
17 February 2006 Australia
2 June 2006 Austria 12
23 March 2006 Belarus
17 February 2006 Brazil 16
27 April 2006 Czechia
26 April 2006 France
4 January 2007 Germany
24 February 2006 Great Britain
16 March 2006 Hungary 18
24 February 2006 Ireland 16
23 June 2006 Italy
23 March 2006 Kazakhstan
30 June 2006 Norway
17 February 2006 Romania 15
17 February 2006 Sweden 15
17 February 2006 Switzerland 18
17 February 2006 USA
27 April 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $85,749,034
Production Regency Enterprises, New Regency Productions
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Film rating

4.1
Rate 10 votes
2.8 IMDb
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Best Comedies 
Updated 14 December 2023
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soundtrack Date Movie

Quotes

Roz Fockyerdoder [gives Julia the present after the wedding] It's a vaginal thermometer. It's been in our family for generations.
Linda Jones It lets you know when your ovulating.
Roz Fockyerdoder And if you wanna keep it a lucky one, don't ever wash it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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