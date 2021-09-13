Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Raphael Revealed
Poster of Raphael Revealed
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 7.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Raphael Revealed

Raphael Revealed

Raphael Revealed 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Great Britain
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2020
Online premiere 13 September 2021
World premiere 13 September 2021
Release date
15 September 2022 Czechia
2 November 2021 France
12 October 2021 USA NR
Worldwide Gross $60,283
Also known as
Exhibition on Screen: Raphael Revealed, A félreismert Raffaello, EOS: Raphael Revealed, Raffaello alle Scuderie del Quirinale, アート・オン・スクリーン Season 3／ルネサンスの巨匠 ラファエロのすべて
Director
Phil Grabsky
Cast and Crew
Similar films for Raphael Revealed
Leonardo: The Works 7.6
Leonardo: The Works (2019)
Vermeer and Music: The Art of Love and Leisure 8.2
Vermeer and Music: The Art of Love and Leisure (2013)
Painting the Modern Garden: Monet to Matisse 7.8
Painting the Modern Garden: Monet to Matisse (2016)
Manet: Portraying 7.2
Manet: Portraying (2013)
Living 7.4
Living (2022)
Sunflowers 7.1
Sunflowers (2021)
Exhibition on Screen: Frida Kahlo 7.1
Exhibition on Screen: Frida Kahlo (2020)
I, Claude Monet 6.5
I, Claude Monet (2017)
Girl with a Pearl Earring 8.0
Girl with a Pearl Earring (2014)
David Hockney at the Royal Academy of Arts 7.4
David Hockney at the Royal Academy of Arts (2017)
Renoir: Revered and Reviled 7.1
Renoir: Revered and Reviled (2016)
Easter in Art 7.6
Easter in Art (2020)

Film rating

7.7
Rate 15 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more