Kinoafisha Films Sunstroke

Sunstroke

Solnechnyy udar 18+
Напомним о выходе в прокат
Sunstroke - trailer
Sunstroke  trailer
Country Russia
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2014
Online premiere 27 September 2018
World premiere 4 October 2014
Release date
4 October 2014 Russia DreamTeam 12+
9 October 2014 Belarus
9 October 2014 Kazakhstan
9 October 2014 Ukraine
Worldwide Gross $1,679,843
Production Studio Trite
Also known as
Solnechnyy udar, Sunstroke, A Nap ereje, Dias Quentes do Império, Insolación, Insolație, Päikesepiste, Sunčanica, Udar słoneczny, Úžeh, Слънчев удар, Солнечный удар, サンストローク　十月革命の記憶, 中暑
Director
Nikita Mihalkov
Nikita Mihalkov
Cast
Martins Kalita
Viktoriya Soloveva
Viktoriya Soloveva
Sergey Serov
Sergey Serov
Natalya Surkova
Natalya Surkova
Alena Spivak-Bychkova
Cast and Crew
Film rating

6.2
Rate 33 votes
5.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2935 In the Drama genre  1144 In films of Russia  406
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Р 13 October 2015, 22:26
Гвоздь в гроб отечественному кинематографу!Михалков превзошел себя!Мысль глубокая но оформили ее так дешево что понимать это начинаешь с первых… Read more…
Bbbugl 5 February 2016, 21:02
Великолепный фильм.Погружаешься полностью в атмосферу и ловишь каждый звук,каждое слово
Почему-то показалось,что гл.героя дублирует Евгений… Read more…
Reviews
Film Trailers
Sunstroke - trailer
Sunstroke Trailer
All Top Trailers on Our Channel
Stills
