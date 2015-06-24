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Poster of My Good Hans
4.9
My Good Hans - Dubbed trailer
Kinoafisha Films My Good Hans
4.9

My Good Hans

, 2015
Milyy Khans, dorogoy Pyotr
Russia, Germany, Ukraine / Drama / 18+
Trailers
Poster of My Good Hans
4.9
My Good Hans - Dubbed trailer
My Good Hans  Dubbed trailer

Cast

Jakob Diehl
Jakob Diehl
Hans
Birgit Minichmayr
Birgit Minichmayr
Greta
Mark Waschke
Mark Waschke
Marc Hosemann
Marc Hosemann
Willi
Roza Khayrullina
Roza Khayrullina
Nina
Andryus Daryala
Pyotr
Evgeniy Sarmont
Translator
Angelina Rimashevskaya
Angelina Rimashevskaya
Girl
Anna Skidanova
Anna Skidanova
Svetlana Kosolapova
Natasha - Pyotr's Wife
Sebastian Anton
Tomas
Director Aleksandr Mindadze
Writer Aleksandr Mindadze
Composer Valeriy Siver
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Germany / Ukraine
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2015
World premiere 24 June 2015
Release date
10 March 2016 Russia Премьер-Кинопрокат 18+
10 March 2016 Belarus
10 March 2016 Kazakhstan
10 March 2016 Ukraine
Budget $3,500,000
Worldwide Gross $15,565
Production Passenger Film Studio, Ma.ja.de. Fiction, Sota Cinema Group
Also known as
Milyy Khans, dorogoy Pyotr, My Good Hans, Cher Hans, brave Piotr, Dear Hans, Lovely Pjotr, Koostöö, Liebster Hans, bester Pjotr, Милый Ханс, дорогой Петр, Милый Ханс, дорогой Пётр

Film rating

4.9
Rate 12 votes
5.8 IMDb
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My Good Hans - Dubbed trailer
My Good Hans Dubbed trailer
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