Film details
Country
Russia / Germany / Ukraine
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2015
World premiere
24 June 2015
Release date
|10 March 2016
|Russia
| Премьер-Кинопрокат
|18+
|10 March 2016
|Belarus
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|10 March 2016
|Kazakhstan
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|10 March 2016
|Ukraine
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Budget
$3,500,000
Worldwide Gross
$15,565
Production
Passenger Film Studio, Ma.ja.de. Fiction, Sota Cinema Group
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