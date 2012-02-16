Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Gnade
6.7
Kinoafisha Films Gnade
6.7

Gnade

, 2011
Gnade
Germany, Norway / Drama / 18+
Poster of Gnade
6.7

Synopsis

A struggling German couple starts finding each other again after keeping as a secret about being responsible for a horrific accident.

Cast

Birgit Minichmayr
Birgit Minichmayr
Maria
Jürgen Vogel
Jürgen Vogel
Niels
Maria Bock
Wenche
Stig Henrik Hoff
Stig Henrik Hoff
Björn
Iren Reppen
Sofie
Ane Dahl Torp
Ane Dahl Torp
Linda
Henry Stange
Markus
Richard André Knutsen
Mikkel
Kristoffer Mortensen
Ole
Katharina Strauch
Stine
Director Matthias Glasner
Writer Kim Fupz Aakeson
Composer Homesweethome
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Norway
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2011
World premiere 16 February 2012
Release date
18 October 2012 Germany
18 January 2013 Norway 12
Worldwide Gross $492,828
Production Schwarzweiss Filmproduktion, Knudsen Pictures, Neofilm
Also known as
Gnade, El perdón, La grâce, Litość, Milost, Nåde, Сострадание

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Gnade

Freies Land
Freies Land Crime, Drama, Thriller
2019, Germany
6.0
War Witch
War Witch Drama, War
2012, Canada
6.0
The Guard
The Guard Comedy, Thriller
2011, Ireland
7.0
Golden Door
Golden Door Documentary, Adventure, Romantic
2006, Italy / Germany / France
7.0
My Good Hans
My Good Hans Drama
2015, Russia / Germany / Ukraine
4.0
The Man
The Man Drama
2017, Denmark
6.0
Stillstehen
Stillstehen Drama
2019, Germany
6.0
The Royal Game
The Royal Game Drama
2021, Germany / Austria
6.0
Charter
Charter Drama
2020, Sweden / Norway / Denmark
6.0
3 Days in Quiberon
3 Days in Quiberon Drama
2018, Germany
6.0
1001 Grams
1001 Grams Drama
2014, Norway / Germany
6.0
Welle, Die
Welle, Die Drama
2008, Germany
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more