Memento

, 2000
Memento
USA / Crime, Mystery, Thriller / 18+
Synopsis

A man juggles searching for his wife's murderer and keeping his short-term memory loss from being an obstacle.

Cast

Guy Pearce
Carrie-Anne Moss
Russ Fega
Thomas Lennon
Kimberly Campbell
Larry Holden
Director Christopher Nolan
Writer Jonathan Nolan, Christopher Nolan
Composer David Julyan
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2000
Online premiere 20 October 2000
World premiere 5 September 2000
Release date
2 July 2026 Russia Иноекино 18+
7 February 2002 Argentina
6 November 2000 Australia
9 November 2001 Austria
31 January 2001 Belgium
16 March 2001 Brazil
29 November 2002 Bulgaria
2 May 2002 Chile
17 May 2002 Colombia
30 August 2001 Czechia
20 April 2001 Denmark
4 January 2002 Estonia
15 June 2001 Finland
11 October 2000 France
13 December 2001 Germany
20 October 2000 Great Britain
26 April 2001 Greece
11 October 2001 Hong Kong
17 May 2001 Hungary
27 April 2001 Iceland
11 October 2000 Indonesia
27 October 2000 Ireland 18
9 August 2001 Israel
19 January 2001 Italy
3 November 2001 Japan
28 June 2001 Kazakhstan
1 January 2003 Kuwait
30 November 2001 Lithuania
14 July 2001 Mexico
8 March 2001 Netherlands
12 April 2001 New Zealand
1 June 2001 Norway
28 June 2001 Peru
11 October 2000 Philippines
16 November 2001 Poland
29 June 2001 Portugal
28 June 2001 Singapore
6 December 2001 Slovakia
6 July 2001 South Africa
19 August 2020 South Korea
19 January 2001 Spain
13 July 2001 Sweden
28 June 2001 Switzerland
5 August 2020 Taiwan
27 July 2001 Turkey
19 June 2025 UAE 18TC
16 March 2001 USA
28 June 2001 Ukraine
3 May 2002 Uruguay
MPAA R
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $40,060,108
Production Newmarket Capital Group, Team Todd, I Remember Productions
Also known as
Memento, Amnesia, Мементо, Memento, recuerdos de un crimen, Помни, Akıl Defteri, Amnésia, Eslab ko'r, Kẻ Mất Trí Nhớ, Mementó, Mémento, Memento: Recuerdos de un crimen, Phap Lon Son Roi Morana, Unutma, Yadegari, Αναμνήσεις από ένα έγκλημα, Θυμήσου, Μεμέντο, Есте сақта, Пам'ятай, 메멘토, メメント, 記憶拼圖, 记忆碎片

Film rating

7.9
30 votes
8.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  424 In the Crime genre  52 In the Mystery genre  21 In the Thriller genre  83 In films of USA  287 In films of 2000  7

Similar films for Memento

Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Eternal Sunshine of the Spotless Mind Drama, Comedy, Romantic
2004, USA
8.0
Before I Go to Sleep
Before I Go to Sleep Thriller, Detective
2014, Great Britain
6.0
Kto ya?
Kto ya? Drama, Crime
2010, Russia
6.0
Following
Following Thriller, Crime, Detective
1998, Great Britain
7.0
Insomnia
Insomnia Thriller, Crime, Drama
2002, USA
7.0
The Prestige
The Prestige Fairy Tale, Thriller, Sci-Fi, Drama
2006, USA / Great Britain
8.0
Tenet
Tenet Sci-Fi, Action, Thriller
2020, USA / Great Britain
7.0
The Dark Knight Rises
The Dark Knight Rises Drama, Thriller, Action
2012, USA / Great Britain
8.0
Inception
Inception Action, Sci-Fi, Thriller
2010, USA / Great Britain
8.0
Whiplash
Whiplash Drama
2014, USA
7.0
Gone Girl
Gone Girl Thriller, Drama
2014, USA
8.0
Django Unchained
Django Unchained Western
2012, USA
8.0

