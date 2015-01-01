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Poster of Chto tvoryat muzhchiny! 2
3.7
Chto tvoryat muzhchiny! 2 - Trailer
Kinoafisha Films Chto tvoryat muzhchiny! 2
3.7

Chto tvoryat muzhchiny! 2

, 2014
Chto tvoryat muzhchiny! 2
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Chto tvoryat muzhchiny! 2
3.7
Chto tvoryat muzhchiny! 2 - Trailer
Chto tvoryat muzhchiny! 2  Trailer

Cast

Tahir Mamedov
Tahir Mamedov
Roman Yunusov
Roman Yunusov
Dmitriy Kozhoma
Nikita Dzhigurda
Nikita Dzhigurda
Anastasiya Zadorozhnaya
Anastasiya Zadorozhnaya
Pyotr Vins
Pyotr Vins
Vadim Tsallati
Vadim Tsallati
Natalya Rudova
Natalya Rudova
Natalja Sergeevna Zemtsova
Natalja Sergeevna Zemtsova
Jorge Luis Abreu
Wedding Cake Courier
Alex Aguila
Pamela Anderson
Pamela Anderson
Pamela Anderson
Director Sarik Andreasyan
Writer Tahir Mamedov, Leonid Margolin, Sarik Andreasyan
Composer Artashes Andreasyan
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2014
World premiere 1 January 2015
Release date
1 January 2015 Russia КароПрокат 18+
1 January 2015 Belarus
1 January 2015 Kazakhstan
16 January 2015 Lithuania N-18
10 January 2015 USA
1 January 2015 Ukraine
Budget 60,000,000 RUR
Worldwide Gross $77,740
Production Enjoy Movies
Also known as
Chto tvoryat muzhchiny! 2, Čto tvorjat mužčiny 2, Der große Sexwettbewerb 2, Ką išdarinėja vyrai! 2, Ko tie vīrieši dara! 2, What Men Do! 2, Что творят мужчины! 2, Що виробляють чоловіки! 2, Der grosse Sexwettbewerb 2

Film rating

3.7
Rate 18 votes
3.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 

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