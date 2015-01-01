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Chto tvoryat muzhchiny! 2
3.7
Chto tvoryat muzhchiny! 2
, 2014
Chto tvoryat muzhchiny! 2
Russia / Comedy / 18+
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About
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Cast & Crew
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Filming locations
3.7
Chto tvoryat muzhchiny! 2
Trailer
Trailer
Cast
Tahir Mamedov
Roman Yunusov
Dmitriy Kozhoma
Nikita Dzhigurda
Anastasiya Zadorozhnaya
Pyotr Vins
Vadim Tsallati
Natalya Rudova
Natalja Sergeevna Zemtsova
Jorge Luis Abreu
Wedding Cake Courier
Alex Aguila
Pamela Anderson
Pamela Anderson
Director
Sarik Andreasyan
Writer
Tahir Mamedov
,
Leonid Margolin
,
Sarik Andreasyan
Composer
Artashes Andreasyan
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2014
World premiere
1 January 2015
Release date
1 January 2015
Russia
КароПрокат
18+
1 January 2015
Belarus
1 January 2015
Kazakhstan
16 January 2015
Lithuania
N-18
10 January 2015
USA
1 January 2015
Ukraine
Budget
60,000,000 RUR
Worldwide Gross
$77,740
Production
Enjoy Movies
Also known as
Chto tvoryat muzhchiny! 2, Čto tvorjat mužčiny 2, Der große Sexwettbewerb 2, Ką išdarinėja vyrai! 2, Ko tie vīrieši dara! 2, What Men Do! 2, Что творят мужчины! 2, Що виробляють чоловіки! 2, Der grosse Sexwettbewerb 2
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Film rating
3.7
Rate
18
votes
3.8
IMDb
Place in the rating
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Chto tvoryat muzhchiny! 2
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