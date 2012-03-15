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Poster of Tot eshchyo Karloson!
5.3
Tot eshchyo Karloson! - Trailer 2
Kinoafisha Films Tot eshchyo Karloson!
5.3

Tot eshchyo Karloson!

, 2012
Tot eshchyo Karloson!
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Tot eshchyo Karloson!
5.3
Tot eshchyo Karloson! - Trailer 2
Tot eshchyo Karloson!  Trailer 2

Cast

Mikhail Galustyan
Mikhail Galustyan
Karloson
Fedya Smirnov
Malysh
Nonna Grishaeva
Nonna Grishaeva
Yelena Aleksandrovna
Gosha Kutsenko
Gosha Kutsenko
Roman Zenchuk
Aleksandr Oleshko
Aleksandr Oleshko
Igor Vernik
Igor Vernik
Papa Malysha
Dmitry Khrustalev
Dmitry Khrustalev
Mariya Syomkina
Mariya Syomkina
Mama Malysha
Sarik Andreasyan
Sarik Andreasyan
Spectator at a concert
Ekaterina Artemenko
Andrey Da!
Parent
Director Sarik Andreasyan
Writer Tikhon Kornev, Sarik Andreasyan, Pavel Karnaukhov, Sergey Mokhnachev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2012
World premiere 15 March 2012
Release date
15 March 2012 Russia КароПрокат 0+
15 March 2012 Belarus
15 March 2012 Kazakhstan
4 April 2012 USA
15 March 2012 Ukraine
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $10,353,078
Production Enjoy Movies
Also known as
Tot eshchyo Karloson!, Er ist immer noch Carlson!, Quello è ancora Сarlson!, Tas pats Karlsonas!, That still Karlosson!, Un atkal Karlsons!, Той ще Карлсон!, Тот ещё Карлосон!, Tot yeshchyo Karloson!

Film rating

5.3
Rate 62 votes
4 IMDb
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In overall ranking  3648 In the Comedy genre  1024 In films of Russia  639 In films of 2012  110

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