Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2012
World premiere
15 March 2012
Release date
|15 March 2012
|Russia
| КароПрокат
|0+
|15 March 2012
|Belarus
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|15 March 2012
|Kazakhstan
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|4 April 2012
|USA
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|15 March 2012
|Ukraine
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Budget
$4,000,000
Worldwide Gross
$10,353,078
Production
Enjoy Movies
Also known as
Tot eshchyo Karloson!, Er ist immer noch Carlson!, Quello è ancora Сarlson!, Tas pats Karlsonas!, That still Karlosson!, Un atkal Karlsons!, Той ще Карлсон!, Тот ещё Карлосон!, Tot yeshchyo Karloson!