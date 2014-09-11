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Poster of Dolphin Tale 2
6.8
Dolphin Tale 2 - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Dolphin Tale 2
6.8

Dolphin Tale 2

, 2014
Dolphin Tale 2
USA / Drama, Family / 18+
Trailers
Poster of Dolphin Tale 2
6.8
Dolphin Tale 2 - Dubbed trailer 2
Dolphin Tale 2  Dubbed trailer 2

Synopsis

The team of people who saved Winter's life reassemble in the wake of her surrogate mother's passing in order to find her a companion so she can remain at the Clearwater Marine Hospital.

Cast

Ashley Judd
Ashley Judd
Lorraine Nelson
Mae Whitman
Mae Whitman
Morgan Freeman
Morgan Freeman
Dr. Cameron McCarthy
Max Charles
Zachary Gordan
Zachary Gordan
Kris Kristofferson
Kris Kristofferson
Reed Haskett
Harry Connick Jr.
Dr. Clay Haskett
Cameron Boyce
Cameron Boyce
Nathan Gamble
Sawyer Nelson
Cozi Zuehlsdorff
Hazel Haskett
Austin Stowell
Austin Stowell
Kyle Connellan
Betzaida Landín
Kat
Director Charles Martin Smith
Writer Karen Janszen, Charles Martin Smith, Noam Dromi
Composer Rachel Portman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2014
Online premiere 25 September 2014
World premiere 11 September 2014
Release date
11 September 2014 Russia КАРО Премьер 6+
11 September 2014 Belarus
29 September 2014 Denmark
24 September 2014 France
9 October 2014 Germany
3 October 2014 Great Britain
25 September 2014 Italy
11 September 2014 Kazakhstan
11 September 2014 Netherlands
11 September 2014 Romania AP
3 October 2014 Spain
12 September 2014 USA
11 September 2014 Ukraine
MPAA PG
Budget $36,000,000
Worldwide Gross $57,824,533
Production Alcon Entertainment, St. Petersburg Clearwater Film Commission
Also known as
Dolphin Tale 2, Winter - El delfín 2, Winter, el delfín 2, Chú Cá Heo Đuôi Giả 2, Delfiini lugu 2, Delfines kaland 2., Dostluğun Gücü: Umut, Gutten og delfinen 2, Histoire de dauphin 2, L'incredibile storia di Winter il delfino 2, L'Incroyable Histoire de Winter le dauphin 2, La gran aventura de Winter el delfín 2, La gran aventura del dofí Winter: 2a part, Mano draugas delfinas 2, Mein Freund, der Delfin 2, Mój przyjaciel delfin 2: Ocalić Mandy, Můj přítel delfín 2, Priča o delfinu 2, Prica o dupinu 2, Sipouro shel dolphin 2, Winter el delfín 2, Winter, o Golfinho 2, История дельфина 2, Историята на един делфин 2, Історія дельфіна 2, イルカと少年2, 溫特的故事2, Dolphin Tale 2 : Underwater Magic, Winter le dauphin 2

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.4 IMDb

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Dolphin Tale 2 - Dubbed trailer 2
Dolphin Tale 2 Dubbed trailer 2
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Dolphin Tale 2 Dubbed tV spot
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soundtrack Dolphin Tale 2

Quotes

Rebecca [from trailer]
Rebecca [Referring to Rufus] What on Earth is wrong with that bird?
Hazel Haskett Where do I start?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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