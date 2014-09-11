ProductionAlcon Entertainment, St. Petersburg Clearwater Film Commission
Also known as
Dolphin Tale 2, Winter - El delfín 2, Winter, el delfín 2, Chú Cá Heo Đuôi Giả 2, Delfiini lugu 2, Delfines kaland 2., Dostluğun Gücü: Umut, Gutten og delfinen 2, Histoire de dauphin 2, L'incredibile storia di Winter il delfino 2, L'Incroyable Histoire de Winter le dauphin 2, La gran aventura de Winter el delfín 2, La gran aventura del dofí Winter: 2a part, Mano draugas delfinas 2, Mein Freund, der Delfin 2, Mój przyjaciel delfin 2: Ocalić Mandy, Můj přítel delfín 2, Priča o delfinu 2, Prica o dupinu 2, Sipouro shel dolphin 2, Winter el delfín 2, Winter, o Golfinho 2, История дельфина 2, Историята на един делфин 2, Історія дельфіна 2, イルカと少年2, 溫特的故事2, Dolphin Tale 2 : Underwater Magic, Winter le dauphin 2