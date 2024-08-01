Bloodsport

, 1988
Bloodsport
USA / Sport, Drama, Action / 18+
Synopsis

Follows Frank Dux, an American martial artist serving in the military, who decides to leave the army to compete in a martial arts tournament in Hong Kong where fights to the death can occur.

Cast

Jean-Claude Van Damme
Bolo Yeung
Forest Whitaker
Donald Gibb
Leah Ayres
Norman Burton
Director Newt Arnold
Writer Sheldon Lettich, Christopher Cosby, Mel Friedman, Frank Dux
Composer Paul Hertzog
Film details

Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1988
Online premiere 1 August 2024
World premiere 26 February 1988
Release date
26 February 1988 Russia 16+
29 April 1988 Australia
9 December 1988 Brazil
26 July 1988 France
9 June 1988 Germany
26 February 1988 Great Britain
25 January 1990 Hungary
26 February 1988 Italy T
26 February 1988 Kazakhstan
26 February 1988 Mexico
14 January 2004 Netherlands
10 September 1988 Thailand
26 February 1988 USA
26 February 1988 Ukraine
MPAA R
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $11,807,585
Production Cannon International
Also known as
Bloodsport, Contacto sangriento, Bloodsport - Eine wahre Geschichte, El gran dragón blanco, Кровавый спорт, Blood sport, Bloodsport - kamp til døden, Bloodsport - Mehri telikis ptosis, Bloodsport - viimeiseen asti, Bloodsport, tous les coups sont permis, Força Destruidora, Kan Sporu, Kruvinas sportas, Krvavi sport, Krvavi šport, Krvavý sport, Krvavý šport, Krwawy sport, Mehri telikis ptoseos, O Grande Dragão Branco, Öldüren Spor, Retroceder nunca, rendirse jamás 3, Senza esclusione di colpi, Sport sângeros, Tous les coups sont permis, Utmaningen, Véres játék, Veresport, Võ Đài Đẫm Máu, Μέχρι τελικής πτώσεως, Кривавий спорт, Кървав спорт, ブラッドスポーツ, 血點

7.3
Rate 12 votes
6.8 IMDb

Quotes

Official [after performing the Dim Mak] We honor your invitation.
Jackson No shit you honor his invitation.
Chong Li Very good. But brick not hit back!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

