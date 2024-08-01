Menu
Poster of Double Impact
5.8 IMDb Rating: 5.7
Kinoafisha Films Double Impact

Double Impact

Double Impact 18+
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1991
Online premiere 1 August 2024
World premiere 31 July 1991
Release date
23 October 1991 Australia
31 July 1991 France
16 January 1992 Germany
31 January 1992 Great Britain
21 August 1992 Hungary
28 August 1992 Italy
31 July 1991 Romania 18+
10 August 1991 USA
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $30,102,717
Production Stone Group Pictures, Vision International
Also known as
Double Impact, Doble impacto, Dvojitý zásah, Двойной удар, Cú Đòn Kép, Diplos antiktypos, Dobbelt slagkraft, Doble impacte, Double Impact - La vendetta finale, Dublu impact, Dupla dinamit, Duplo Impacto, Dvigubas smūgis, Dvostruki udar, Geballte Ladung, İkiz Kan, Kaksoisisku, Osveta blizanaca, Podwójne uderzenie, The Corsican Brothers, Topeltjõud, Van Damme - Duplo impacto, Διπλός αντίκτυπος, Двоен удар, Освета близанаца, Подвійний удар, ダブル・インパクト, 絕地雙尊
Director
Sheldon Lettich
Cast
Jean-Claude Van Damme
Jean-Claude Van Damme
Geoffrey Lewis
Bolo Yeung
Bolo Yeung
Cast and Crew
Film rating

Rate 11 votes
5.7 IMDb
