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Poster of Metel
Metel - Trailer
Kinoafisha Films Metel

Metel

, 2014
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Metel
Metel - Trailer
Metel  Trailer

Cast

Grigoriy Dobrygin
Grigoriy Dobrygin
Ravshana Kurkova
Ravshana Kurkova
Tamara Spiricheva
Vladimir Vinogradov
Vladimir Vinogradov
Leonid Mozgovoy
Leonid Mozgovoy
Nino Ninidze
Nino Ninidze
Evgeniy Grishkovets
Evgeniy Grishkovets
Nikolay Khomeriki
Nikolay Khomeriki
Irina Khakamada
Irina Khakamada
Dmitry Bykov
Dmitry Bykov
Director Aleksandr Gordon
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2014
World premiere 2 June 2012
Release date
2 June 2012 Russia 18+
2 June 2012 Kazakhstan
2 June 2012 Ukraine

Film rating

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Metel - Trailer
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