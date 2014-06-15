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5.9
Kinoafisha
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Greshnik
5.9
Greshnik
, 2014
Greshnik
Russia / Drama / 18+
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
5.9
Cast
Andrey Smolyakov
Yevgeny Antropov
Lyubov Aksyonova
Maryana
Dmitriy Kulichkov
Vladimir Vinogradov
Mariya Bolonkina
Vladimir Kapustin
Dmitriy Mukhamadeev
Darya Ursulyak
Yuliya Yurchenko
Director
Dmitriy Konstantinov
Writer
Dmitriy Konstantinov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2014
World premiere
15 June 2014
Release date
29 July 2014
Russia
12+
29 May 2015
Kazakhstan
29 May 2015
Ukraine
Also known as
Greshnik, The Sinner, Грешник
More
Film rating
5.9
Rate
12
votes
6
IMDb
Place in the rating
Best Russian Films
Stills
Showtimes
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