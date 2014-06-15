Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Greshnik
5.9
Kinoafisha Films Greshnik
5.9

Greshnik

, 2014
Greshnik
Russia / Drama / 18+
Poster of Greshnik
5.9

Cast

Andrey Smolyakov
Andrey Smolyakov
Yevgeny Antropov
Yevgeny Antropov
Lyubov Aksyonova
Lyubov Aksyonova
Maryana
Dmitriy Kulichkov
Dmitriy Kulichkov
Vladimir Vinogradov
Vladimir Vinogradov
Mariya Bolonkina
Mariya Bolonkina
Vladimir Kapustin
Vladimir Kapustin
Dmitriy Mukhamadeev
Dmitriy Mukhamadeev
Darya Ursulyak
Darya Ursulyak
Yuliya Yurchenko
Director Dmitriy Konstantinov
Writer Dmitriy Konstantinov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2014
World premiere 15 June 2014
Release date
29 July 2014 Russia 12+
29 May 2015 Kazakhstan
29 May 2015 Ukraine
Also known as
Greshnik, The Sinner, Грешник

Film rating

5.9
Rate 12 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more