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Poster of #Nerealnaya lyubov
4.4
#Nerealnaya lyubov - Trailer
Kinoafisha Films #Nerealnaya lyubov
4.4

#Nerealnaya lyubov

, 2014
#Nerealnaya lyubov
Russia / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of #Nerealnaya lyubov
4.4
#Nerealnaya lyubov - Trailer
#Nerealnaya lyubov  Trailer

Cast

Marina Aleksandrova
Marina Aleksandrova
Mira Orlova
Egor Beroev
Egor Beroev
Ravshana Kurkova
Ravshana Kurkova
Olga
Gosha Kutsenko
Gosha Kutsenko
Yanina Studilina
Yanina Studilina
Lena
Igor Vernik
Igor Vernik
Oskar Kuchera
Oskar Kuchera
Katya Korol
Volga Korol
Egor Pazenko
Egor Pazenko
Byvshiy muzh Olgi
Anne Sherbinina
Antonio Villani
Antonio Villani
Director Arman Gevorgyan
Writer Oksana Robski, Gleb Shprigov
Composer Pavel Esenin, Vladimir Sivitskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2014
World premiere 13 February 2014
Release date
13 February 2014 Russia DreamTeam 12+
13 February 2014 Belarus
13 February 2014 Kazakhstan
18 March 2014 USA
13 February 2014 Ukraine
Worldwide Gross $1,009,585
Production Dreamteam Media
Also known as
#Nerealnaya lyubov, #Unreal Love, #Нереальная любовь, Ebareaalne armastus, Unreal Love, Нереальная любовь, Nerealnaya lyubov

Film rating

4.4
Rate 10 votes
2.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 

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