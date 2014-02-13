Cast
Cast and Crew
Writer
Oksana Robski, Gleb Shprigov
Composer
Pavel Esenin, Vladimir Sivitskiy
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2014
World premiere
13 February 2014
Release date
|13 February 2014
|Russia
| DreamTeam
|12+
|13 February 2014
|Belarus
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|13 February 2014
|Kazakhstan
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|18 March 2014
|USA
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|13 February 2014
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,009,585
Production
Dreamteam Media
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