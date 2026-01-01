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Poster of A Kiss Before Dying
5.7
Kinoafisha Films A Kiss Before Dying
5.7

A Kiss Before Dying

, 1991
A Kiss Before Dying
USA, Great Britain / Crime, Detective, Thriller / 18+
Poster of A Kiss Before Dying
5.7

Cast

Sean Young
Sean Young
Dorothy Carlsson
Matt Dillon
Matt Dillon
Jonathan Corliss
Max von Sydow
Max von Sydow
Thor Carlsson
James Bonfanti
Young Jonathan
Sarah Keller
Lecturer
Martha Gehman
Patricia Farren
Lia Chang
Shoe Saleslady
Yvette Edelhart
Screaming Lady
Jim Fyfe
Terry Dieter
Lachele Carl
Lachele Carl
Reporter
Director James Dearden
Writer Ira Levin, James Dearden
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1991
World premiere 26 April 1991
Release date
26 April 1991 Russia 16+
19 June 1991 France
20 June 1991 Germany
14 June 1991 Great Britain
26 April 1991 Kazakhstan
20 September 1991 Turkey
26 April 1991 USA
26 April 1991 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $15,429,177
Production Universal Pictures, Initial Pictures, Kellgate Limited
Also known as
A Kiss Before Dying, Un beso antes de morir, Der Kuß vor dem Tode, Un baiser avant de mourir, Bésame antes de morir, Een kus voor je sterft, En kyss före döden, Ena fili prin pethaneis, Et kys før døden, Halálcsók, Ölüm Öpücüğü, Pocałunek przed śmiercią, Suudelma ennen kuolemaa, Um Beijo Antes de Morrer, Um Beijo ao Morrer, Um Beijo Para a Morte, Un bacio prima di morire, Ένα φιλί πριν πεθάνεις, Поцелуй перед смертью, 孽吻, 死の接吻（1991）, 死前之吻

Film rating

5.7
Rate 12 votes
5.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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