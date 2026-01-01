A Kiss Before Dying, Un beso antes de morir, Der Kuß vor dem Tode, Un baiser avant de mourir, Bésame antes de morir, Een kus voor je sterft, En kyss före döden, Ena fili prin pethaneis, Et kys før døden, Halálcsók, Ölüm Öpücüğü, Pocałunek przed śmiercią, Suudelma ennen kuolemaa, Um Beijo Antes de Morrer, Um Beijo ao Morrer, Um Beijo Para a Morte, Un bacio prima di morire, Ένα φιλί πριν πεθάνεις, Поцелуй перед смертью, 孽吻, 死の接吻（1991）, 死前之吻
Film rating
5.7
Rate12 votes
5.7IMDb
Stills
Quotes
NurseShe's got two broken ribs, a broken jaw, and a bad concussion. We're going to keep her overnight for observation.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.