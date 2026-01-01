Country USA

Runtime 1 hour 34 minutes

Production year 1990

World premiere 21 September 1990

MPAA R

Budget $21,000,000

Worldwide Gross $10,873,237

Production Carolco Pictures

Also known as

Narrow Margin, Le seul témoin, Narrow Margin - 12 Stunden Angst, Uski prolaz, 12 Stunden Angst, Canadian Express, De Frente para o Perigo, Doruktaki Kadın, En hårsbredd fra døden, Farligt möte, Freniris apodrasi, Hajszál híján, Lähellä kuolemaa, Nära döden, Nebezpecný útek, Niewygodny świadek, O Expresso dos Malditos, På et hængende hår, Pe muchie de cuțit, Rischio totale, Testigo accidental, Zwölf Stunden Angst, Φρενήρης απόδραση, Вузька межа, На косъм, Узкая грань, カナディアン・エクスプレス, 攔截目擊者