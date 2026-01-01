Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Narrow Margin
Poster of Narrow Margin
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Narrow Margin

Narrow Margin

Narrow Margin 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1990
World premiere 21 September 1990
Release date
9 January 1991 France
14 March 1991 Germany
8 December 1990 Japan R18+
25 January 1991 Sweden 15
21 September 1990 USA
MPAA R
Budget $21,000,000
Worldwide Gross $10,873,237
Production Carolco Pictures
Also known as
Narrow Margin, Le seul témoin, Narrow Margin - 12 Stunden Angst, Uski prolaz, 12 Stunden Angst, Canadian Express, De Frente para o Perigo, Doruktaki Kadın, En hårsbredd fra døden, Farligt möte, Freniris apodrasi, Hajszál híján, Lähellä kuolemaa, Nära döden, Nebezpecný útek, Niewygodny świadek, O Expresso dos Malditos, På et hængende hår, Pe muchie de cuțit, Rischio totale, Testigo accidental, Zwölf Stunden Angst, Φρενήρης απόδραση, Вузька межа, На косъм, Узкая грань, カナディアン・エクスプレス, 攔截目擊者
Director
Peter Hyams
Cast
Anne Archer
Anne Archer
Gene Hackman
Gene Hackman
M. Emmet Walsh
M. Emmet Walsh
Cast and Crew
Similar films for Narrow Margin
The Presidio 6.0
The Presidio (1988)
Last Passenger 5.7
Last Passenger (2013)
Desert Saints 6.2
Desert Saints (2002)
Twilight 7.0
Twilight (1998)
Carried Away 6.2
Carried Away (1996)
Extreme Measures 6.2
Extreme Measures (1996)
The Chamber 6.0
The Chamber (1996)
Year of the Gun 5.6
Year of the Gun (1991)
A Kiss Before Dying 5.7
A Kiss Before Dying (1991)
No Way Out 7.1
No Way Out (1987)
Against All Odds 5.9
Against All Odds (1984)
Under Fire 7.0
Under Fire (1983)

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more