Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Unlawful Entry
6.6
Kinoafisha Films Unlawful Entry
6.6

Unlawful Entry

, 1992
Unlawful Entry
USA / Drama, Thriller, Crime / 18+
Poster of Unlawful Entry
6.6

Cast

Sherrie Rose
Ray Liotta
Ray Liotta
Officer Pete Davis
Kurt Russell
Kurt Russell
Michael Carr
Deborah Offner
Penny, Karen's Friend
Ken Lerner
Roger Graham
Carmen Argenziano
Carmen Argenziano
Jerome Lurie
Tony Longo
Andy Romano
Capt. Russell Hayes
Roger E. Mosley
Officer Roy Cole
Madeleine Stowe
Madeleine Stowe
Karen Carr
Johnny Ray McGhee
Ernie Pike
Dino Anello
Leon, the Dealer
Director Jonathan Kaplan
Writer George Putnam, John Katchmer, Lewis Colick
Composer James Horner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1992
Online premiere 2 April 2026
World premiere 26 June 1992
Release date
25 September 1992 Denmark
23 September 1992 France
1 October 1992 Germany
30 October 1992 Great Britain 18
30 September 1992 Greece
15 January 1993 Hungary
19 September 1992 Japan
26 June 1992 USA
MPAA R
Worldwide Gross $57,138,719
Production Largo Entertainment, JVC Entertainment Networks
Also known as
Unlawful Entry, Obsesión fatal, Fatale Begierde, Obsession fatale, Abuso di potere, Apagorevmeni elxi, Falsa seducción, Farlig beskytter, Förbjudet begär, Fuhou shinnyuu, Ha-Dira Beilti Hukit, Kanunsuz Giriş, Kielletty Intohimo, Lubamatu sissetung, Neteisetas isibrovimas, Obsesja namiętności, Obsessão Fatal, Obsessão Selvagem, Őrjítő vágy, Policajac bez kontrole, Vildt begær, Απαγορευμένη έλξη, Влизане с взлом, Незаконит улазак, Незаконное вторжение, Незаконное проникновение, Полицајац без контроле, अनलॉफुल एंट्री, गैरकानूनी प्रवेश, 不法侵入, 危險第三情, חדירה בלתי חוקית

Film rating

6.6
Rate 11 votes
6.4 IMDb

Quotes

Officer Pete Davis [after giving the wrong answer to the security company] What's the password, Michael?
Michael Carr Figure it out yourself, asshole. Seven letters.
[Chuckles]
Michael Carr Fuck you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Unlawful Entry

Dark Blue
Dark Blue Action, Crime, Drama
2002, USA / Germany
6.0
Soldier
Soldier Action, Drama, Sci-Fi
1998, USA
6.0
Breakdown
Breakdown Crime, Thriller, Mystery
1997, USA
6.0
Extreme Measures
Extreme Measures Thriller, Drama
1996, USA
6.0
Executive Decision
Executive Decision Action, Adventure, Thriller
1996, USA
7.0
Things to Do in Denver When You're Dead
Things to Do in Denver When You're Dead Comedy, Thriller, Action
1995, USA
6.0
Blown Away
Blown Away Action, Crime, Drama
1994, USA
6.0
The Getaway
The Getaway Action, Adventure, Drama
1994, USA / Japan
6.0
Malice
Malice Mystery, Thriller, Crime
1993, Canada / USA
6.0
Point of No Return
Point of No Return Drama, Romantic, Thriller, Action
1993, USA
6.0
The Vanishing
The Vanishing Thriller, Mystery
1993, USA
6.0
Jennifer 8
Jennifer 8 Mystery, Thriller
1992, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more