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Poster of Snake Eyes
6.6
Kinoafisha Films Snake Eyes
6.6

Snake Eyes

, 1998
Snake Eyes
USA / Detective, Mystery, Thriller / 18+
Poster of Snake Eyes
6.6

Synopsis

A shady police detective finds himself in the middle of a murder conspiracy at an important boxing match in an Atlantic City casino.

Cast

Nicolas Cage
Nicolas Cage
Rick Santoro
Gary Sinise
Gary Sinise
Kevin Dunne
Carla Gugino
Carla Gugino
Julia Costello
Stan Shaw
Lincoln Tyler
Kevin Dunn
Kevin Dunn
Lou Logan
Michael Rispoli
Michael Rispoli
Jimmy George
Joel Fabiani
Charles Kirkland
John Heard
John Heard
Gilbert Powell
Luis Guzmán
Luis Guzmán
Cyrus
David Anthony Higgins
Ned Campbell
Director Brian De Palma
Writer David Koepp, Brian De Palma
Composer Ryûichi Sakamoto
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1998
Online premiere 23 February 2021
World premiere 30 July 1998
Release date
30 July 1998 Russia 16+
15 October 1998 Argentina
30 September 1998 Australia
20 November 1998 Austria
9 December 1998 Belgium
25 September 1998 Brazil
4 August 2000 Bulgaria
12 January 1999 Croatia
19 November 1998 Czechia
30 October 1998 Denmark
30 October 1998 Estonia
9 October 1998 Finland
10 November 1998 France
19 November 1998 Germany
6 November 1998 Great Britain
13 November 1998 Greece
31 December 1998 Hungary
30 October 1998 Iceland
3 October 1998 Indonesia
6 November 1998 Ireland
13 November 1998 Italy
27 February 1999 Japan
30 July 1998 Kazakhstan
6 January 1999 Kuwait
27 August 1998 Malaysia
13 November 1998 Mexico
19 November 1998 Netherlands
26 November 1998 New Zealand
4 December 1998 Norway
29 October 1998 Philippines
13 November 1998 Poland
13 November 1998 Portugal
10 September 1998 Singapore
5 November 1998 Slovakia
7 January 1999 Slovenia
27 October 1998 South Africa
29 August 1998 South Korea
6 November 1998 Spain
21 August 1998 Sweden
20 November 1998 Switzerland
23 October 1998 Taiwan
20 November 1998 Turkey
7 August 1998 USA
30 July 1998 Ukraine
MPAA R
Budget $73,000,000
Worldwide Gross $103,891,409
Production Paramount Pictures, DeBart, Touchstone Pictures
Also known as
Snake Eyes, Ojos de serpiente, Spiel auf Zeit, Zmijske oči, Az utolsó dobás, Gyvates akys, Hadí oči, Hadie oči, Mao silmad, Mắt Rắn, Mauvais oeil, Oči hada, Oczy węża, Olhos de Serpente, Omicidio in diretta, Os Olhos da Serpente, Silmapete, Snake Eyes (Ojos de serpiente), Syri i Gjarpërit, To vlemma tou fidiou, Ulls de serp, Yılan Gözler, Το βλέμμα του φιδιού, Глаза змеи, Змийски очи, Очі змії, スネーク・アイズ, 蛇眼, Глаза змeи, Oczy weza

Film rating

6.6
Rate 12 votes
6.2 IMDb
Write review

Quotes

Commander Kevin Dunne How's Angela?
Rick Santoro Fat, fabulous, fantastic--I love her.
Commander Kevin Dunne How's the other one--what's her name? Candy?
Rick Santoro Oh, Monique? Skinny, mean, expensive--I *LOVE* her!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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