|30 July 1998
|Russia
|16+
|15 October 1998
|Argentina
|30 September 1998
|Australia
|20 November 1998
|Austria
|9 December 1998
|Belgium
|25 September 1998
|Brazil
|4 August 2000
|Bulgaria
|12 January 1999
|Croatia
|19 November 1998
|Czechia
|30 October 1998
|Denmark
|30 October 1998
|Estonia
|9 October 1998
|Finland
|10 November 1998
|France
|19 November 1998
|Germany
|6 November 1998
|Great Britain
|13 November 1998
|Greece
|31 December 1998
|Hungary
|30 October 1998
|Iceland
|3 October 1998
|Indonesia
|6 November 1998
|Ireland
|13 November 1998
|Italy
|27 February 1999
|Japan
|30 July 1998
|Kazakhstan
|6 January 1999
|Kuwait
|27 August 1998
|Malaysia
|13 November 1998
|Mexico
|19 November 1998
|Netherlands
|26 November 1998
|New Zealand
|4 December 1998
|Norway
|29 October 1998
|Philippines
|13 November 1998
|Poland
|13 November 1998
|Portugal
|10 September 1998
|Singapore
|5 November 1998
|Slovakia
|7 January 1999
|Slovenia
|27 October 1998
|South Africa
|29 August 1998
|South Korea
|6 November 1998
|Spain
|21 August 1998
|Sweden
|20 November 1998
|Switzerland
|23 October 1998
|Taiwan
|20 November 1998
|Turkey
|7 August 1998
|USA
|30 July 1998
|Ukraine