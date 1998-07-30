Also known as

Snake Eyes, Ojos de serpiente, Spiel auf Zeit, Zmijske oči, Az utolsó dobás, Gyvates akys, Hadí oči, Hadie oči, Mao silmad, Mắt Rắn, Mauvais oeil, Oči hada, Oczy węża, Olhos de Serpente, Omicidio in diretta, Os Olhos da Serpente, Silmapete, Snake Eyes (Ojos de serpiente), Syri i Gjarpërit, To vlemma tou fidiou, Ulls de serp, Yılan Gözler, Το βλέμμα του φιδιού, Глаза змеи, Змийски очи, Очі змії, スネーク・アイズ, 蛇眼, Глаза змeи, Oczy weza

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